کراچی کی خوشحالی ملک کی مضبوط معیشت کی ضمانت ہے، خالد مقبول

متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کی خوشحالی ملک کی مضبوط معیشت کی ضمانت ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اردو مرکز کے زیر اہتمام کراچی میں ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت معروف محقق و ادیب ڈاکٹر شاداب احسانی نے کی جبکہ وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت اور چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔
تقریب میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما حیدر عباس رضوی، کشور زہرا، سینیٹر خالدہ اطیب سمیت حق پرست اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، معزز اساتذہ، شعراء، ادباء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔
محفل میں معروف شعرا نے اپنے کلام سے سماں باندھا اور حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ادب کی محفلیں کراچی کی پہچان ہیں اور یہی محفلیں روشنیوں کے اس شہر کی رونقیں دوبارہ زندہ کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ زبان اور ثقافت ہماری اصل شناخت ہیں، ہمیں اپنی نئی نسل کو ادب، تحقیق اور مطالعے سے جوڑنا ہوگا تاکہ کراچی سمیت پورا ملک ترقی و استحکام کی جانب گامزن ہو سکے۔
انہوں نے کہا کہ کراچی کو روکنے والے بھی جانتے ہیں کہ اس شہر کی خوشحالی ہی پاکستان کی مضبوط معیشت کی ضمانت ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ سیاست کو علم، شعور اور آگہی کے ساتھ جوڑا ہے اور یہی عمل ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔
تقریب کے اختتام پر مہمانِ خصوصی اور دیگر رہنماؤں کو بھرپور انداز میں خراجِ تحسین پیش کیا گیا اور محفل کو کراچی کی ادبی و ثقافتی زندگی کے احیاء کی ایک خوش آئند کڑی قرار دیا گیا۔