یوم آزادی کے موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے اقلیتی برادری کیلئے بڑی خوشخبری

کراچی:
معرکہ حق اور یوم آزادی کے موقع پر سندھ کی اقلیتی برادری کیلئے بڑی خوشخبری سامنے آگئی۔
محکمہ ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ نے خواتین کے ساتھ اقلیتی محنت کشوں کو بھی ای بائیکس دینے کا فیصلہ کیا ہے، سیکریٹری محنت رفیق قریشی کے مطابق پاکستان کے جھنڈے کا سفید رنگ اقلیتوں کے مساوی حقوق کی علامت ہے، ہر وہ اقدام کریں گے جس سے محنت کشوں کا بھلا ہو۔
انہوں نے کہا کہ ادارے کی مضبوطی کیلئے شریعہ کمپلائنٹ سکوک بانڈز میں 3 ارب کی سرمایہ کاری کررہے ہیں، حادثاتی ہیلتھ انشورنس سے سالانہ 7 لاکھ ہیلتھ انشورنس اور ملک کے 270 اسپتالوں میں علاج ہوگا۔
سیکریٹری محنت نے مزید کہا کہ اب فلیٹس کے بجائے ورکرز کیلئے مکمل سولرائزڈ گھر تعمیر کرینگے، ورکرز ویلفیئر بورڈ کے ماتحت اسکولوں کوبھی سولرائزکر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سال میں دو بار بچوں کو اسکول یونیفارم دینگے، ورکرزویلفیئر بورڈ کےتمام شعبوں کو ڈیجیٹلائز کررہے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن سے محنت کشوں کو منصفانہ طور پر سہولیات فراہم ہوں گی۔
سیکریٹری محنت نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر ڈیتھ گرانٹ 10 لاکھ اور شادی گرانٹ 3 سے 5 لاکھ روپے کررہے ہیں۔