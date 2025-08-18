اسکول ایک ہفتے کیلیے بند کردیے گئے، نوٹی فکیشن جاری

محکمہ تعلیم نے موسمی حالات، سیلاب کی وجہ سے اسکولوں کی بندش کا نوٹی فکیشن جاری کردیا

نمائندہ ایکسپریس August 18, 2025
facebook whatsup
(فوٹو : فائل)

خیبر پختون خوا حکومت نے خراب موسم اور سیلاب کے خطرات کے پیش نظر صوبے کے پہاڑی سرد ترین اضلاع کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے۔

محکمہ تعلیم خیبر پختون خوا نے اسکول بند کرنے کا اعلامیہ بھی جاری کردیا جس میں کہا گیا ہے کہ بالائی علاقوں میں اسکولز 19 اگست سے 25 اگست تک بند رہیں گے۔

واضح رہے کہ پہاڑی سرد ترین علاقوں کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات صرف ایک ماہ یعنی یکم جولائی سے 31 جولائی جبکہ میدانی علاقوں میں یہ تعطیلات 31 اگست تک ہوتی ہیں۔

اب جبکے پہاڑی علاقوں کے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے ہیں تو خراب موسم اور ان علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کے خطرات کے پیش نظر بند کر دیے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

اسکول ایک ہفتے کیلیے بند کردیے گئے، نوٹی فکیشن جاری

Express News

پشاور میں سیلاب زدگان کیلیے لگائے گئے امدادی کیمپ پر فائرنگ، 1 شخص جاں بحق

Express News

مہمند میں تباہ ہونے والے سرکاری ہیلی کاپٹر کی مشینری چوری ہونے کا انکشاف

Express News

باجوڑ کے مختلف علاقوں میں 5 دن کیلیے کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ

Express News

پشاور میں گاڑی پر فائرنگ سے انویسٹی گیشن انچارج سمیت تین افراد جاں بحق

Express News

صوابی میں فٹبال میچ کے دوران خواتین کے تنازع پر فائرنگ سے بچے سمیت 2 جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو