’پُھو پھو‘ ایسی بھی ہوتی ہیں!

اُن کے لبوں پر ہر لمحہ شکر گزاری اور دعائیں دیکھیں

رضوان طاہر مبین August 26, 2025
اُن کے لبوں پر ہر لمحہ شکر گزاری اور دعائیں دیکھیں

’’پُھو پھو‘‘ پر اکثر لوگ بہت لطیفے بناتے ہیں، شگوفے سناتے ہیں۔ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ’پُھوپھو‘ ہمارے خاندان کا ایسا کردار ہوتا ہے، جو آپ کی خوشیوں میں کبھی خوش نہیں ہوتا، آپ کے خلاف بے سر و پا باتیں بناتا ہے۔

 دوسروں سے خوب لگائی بُجھائی اور عیب جوئی کرتا ہے، بات کا بتنگڑ بناتا ہے اور نہ جانے آپ کی زندگی وبال بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا پھرتا۔ ہمیں نہیں پتا کسی کی پُھوپھیاں شاید ایسی بھی ہوتی ہوں گی، ہم نے اپنے ہاں تو ایسا نہیں دیکھا۔ پُھوپھو کے اِس منفی تصور کو ’نند بھاوج‘ کے جھگڑے کی ایک توسیع کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری مائیں نندوں سے اپنی اَن بَن ہونے کا انتقام اپنے بچوں کو پھوپھیوں سے متنفر کر کے لیتی ہیں۔ مگر ہم نے اپنی امی سے بھی پوچھا، انھوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔

ہوا یوں کہ 19 اگست 2025ء کو ہمارے دَدھیال پر پُھوپھو کی صورت میں سایہ فگن ایک شجر سایہ دار ہم میں نہیں رہا۔۔۔! جیسے ایک درخت ہمارے ماحول سے مُضر کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے ہمیں تازہ ہوا میسر کرتا ہے، ہمارے لیے وہ بالکل ایسی ہی تھیں۔

ہمارے سارے دکھ درد، مسائل اور پریشانیاں لے کر ہمیں ذہنی آسودگی اور فرحت کا احساس پہنچاتیں۔ ایک مرتبہ انھوں نے شکوہ کیا تھا کہ ’یاد ہے تمھیں، کتنے دن سے کوئی کال نہیں کی؟‘ بس اس کے بعد سے ہم تقریباً ہر اتوار ہی کو انھیں فون کرنے لگے، کبھی ہم نہیں کر پاتے، تو ان کا بھی فون آجاتا ’’السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!‘‘ کہہ کر مکمل سلام کرنے کا کیا توانا اور بھرپور انداز ہوتا تھا۔ جوں ہی ہمارے کانوں میں یہ آواز گونجتی، بس ایک لمحے میں جیسے زندگی بھر کے ساری الجھنیں اور سارے درد کافور ہو جاتے، جیسے دل کی گہرائیوں میں ایک سکون اتر گیا اور مشکل زندگی بہت سہل ہوگئی۔۔۔

گذشتہ منگل کو جس وقت اُن کا انتقال ہوا، عین اس وقت آسمان کے ضبط کا بندھن بھی گویا ٹوٹ گیا اور پھر شہر بھر میں بہت زور شور سے مینھ برسا۔ ہر کوئی اس طویل عرصے بعد ہونے والی بارش پر اظہار مسرت کر رہا تھا، لیکن یہاں ہمارا بہت عجیب عالم تھا۔

ایک بار پھر یہ احساس ہوا کہ ہر اچھا موسم ہر ایک کے لیے اچھا ہو، یہ بالکل بھی ضروری نہیں۔۔۔! ابھی فقط چند منٹ پہلے ’آئی سی یو‘ میں ان کی خیریت اور بہتر ہوتی طبیعت کا پیغام پا کر ایک اطمینان ہوا تھا کہ اچانک ان کے رخصت کی خبر نے ہم سب کو دَھلا کر رکھ دیا! ہمارے ابو اور امی کی ’آپا‘ اور ہماری بہت عزیز پھوپھو اس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ اب ننّھیال کے بعد دَدھیال میں بھی ’آپا‘ کہہ کر پکارے جانے والی کوئی بڑی شخصیت باقی نہیں رہی!

جب تک ہمارے سروں پر ہمارے بڑے سلامت ہوں، تو زندگی میں بہت سہارا رہتا ہے اور پھوپھو تو ہمارے بڑوں کی بھی بڑی تھیں۔ ہمارے ابو ان کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی گودوں کے پلے ہوئے۔ کبھی ابو ہماری کوئی بات نہیں مانتے تو ہم پھوپھو سے اپنے ابو کی ’شکایت‘ بھی کر دیا کرتے، اور پھوپھو جب ان سے کچھ کہتیں، تو ابو بالکل کسی فرماں بردار بچے کی طرح سر جھکا کر ان کی ساری باتیں سنتے اور مِن وعَن عمل کرتے۔

پُھوپھو بحریہ ٹاؤن، کراچی میں رہائش پذیر تھیں، ہم فون پر جب انھیں کہتے کہ ’’کراچی سے رضوان بات کر رہے ہیں!‘‘ تو وہ خوب ہنستیں کہ بھئی میں بھی تو کراچی میں ہی ہوں۔ پہلے پھوپھو کا گھر ہمارے پرانے گھر سے ہی متصل تھا، درمیان میں چند فٹ کی چھوٹی سی ایک دیوار تھی، اس لیے وہ صرف ’رضوان‘ کر کے آواز دے کر ہمارے ہاں بات کرلیا کرتیں، کبھی کوئی کام کہنا ہوتا، کبھی کچھ بتانا اور کبھی کچھ پوچھنا ہوتا۔ ہمیں اس چھوٹی سی دیوار کے پار سے ایک دوسرے کی خیر خبریں بھی خوب رہا کرتی تھیں۔ رمضانوں میں افطاری ہو یا کوئی لین دین، اکثر وہ درمیانی روشن دان سے ہی ہاتھ اوپر کر کے کر لیتیں۔

کبھی ہماری دوسری پھوپھیاں یا پھوپھو کی بیٹیاں آئی ہوئی ہوتیں، تو ہمارے ہاں آنے کے لیے بیچ کا دروازہ کھول لیتے تھے، اس طرح سے پھوپھو کا ساتھ ہمارے گھر سے کبھی الگ نہیں رہا تھا۔ ایک دوسرے کے گھر کے سرد وگرم اور تلخی وترشی سے بہت آگاہی رہی۔ ان کے ہاں کوئی بھی مہمان آتا، تو ہمارے گھر میں بھی خبر ہو جاتی، کبھی وہ مہمان اس کے بعد ہمارے ہاں بھی آنا ہوتا، تو کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا تھا۔

یہاں تک کہ امی ہم بچوں کو گھر میں اکیلے بھی چھوڑ جاتی تھیں، ہمیں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا کہ برابر میں پھوپھو تو موجود ہیں، بس ایک آواز دے کر بہت آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتے جب ان کی بچیاں اور نواسے نواسیاں ماشااللہ رونق لگاتے، تو ہم سائے میں پھیلی یہ مَسرت، ہنسی اور مُسکراہٹ جیسے ہمارے آنگن تک بھی چھا جاتی تھی۔ ہم ان کے نواسے نواسیوں کی عمروں کے تھے، تو اس اعتبار سے بھی ہمارا آنا جانا رہتا۔

چُھٹی والے دن جب ہم اپنی اَنگنائی میں کرکٹ کھیلتے، تو اکثر بال پھوپھو کے ہاں چلی جاتی، لیکن انھوں نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی۔

پُھوپھو ہمارے پانچ تایاؤں کے بعد دنیا میں آئی تھیں، ان سے بڑی ایک پُھوپھی کم عمری میں وفات پاگئی تھیں۔ پُھوپھو نے اُنھیں بھی دیکھا ہوا تھا۔ پھوپھو نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا تھا کہ 1947ء میں جب قائداعظم کراچی آئے، تو انھوں نے بندر روڈ پر سے کسی کے گھر سے ان کا استقبالیہ جلوس بھی دیکھا تھا۔

پھوپھو نے اپنی زندگی کے بہت سے نشیب وفراز بہت وقار اور نہایت صبر مندی کے ساتھ گزارے۔ ہم نے ان کے لبوں پر ہر لمحہ شکر گزاری اور دعائیں دیکھیں۔ ہمیں جب بھی پرانی باتیں جاننی ہوتی تھیں، تو جَھٹ پھوپھو سے دریافت کر لیتے تھے، اب بھی بُہتیری باتیں تھیں، جو ہمیں پھوپھو سے پوچھنی تھیں۔ گئے وقتوں کے کئی تذکرے تھے جو اُن سے کرنے تھے۔ ابو تقریباً ان کے بچوں کی ہی عمر کے ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو وہ ہماری دادی ہی تھیں، وہ دادی، جنھیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہمیں ان کی شبیہہ ان کی پرچھائیں اُن میں بہ خوبی دکھائی دے جاتی تھی۔

ہمیں پُھوپھو سے بات کر کے ایک ’پناہ گاہ‘ کا سا احساس ہوتا۔ ان کی شفقت بھری آواز روح کے زخموں پر کسی پُرتاثیر مرہم کی طرح اثر کرتی تھی۔ وہ ہمارے خاندان میں رشتوں کو نبھانے والی، باتوں کو درگزر کرنے والی ایک باہمت ہستی تھیں۔ اسپتال میں داخل ہونے سے کچھ روز پہلے جب ان سے فون پر آخری بار بات ہوئی تو آواز میں روایتی کھنک سن کر ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے بہت اطمینان ہوا تھا۔ چوں کہ ہمارا گھر اوپر کا ہے، اس لیے ابو نے ان سے کہا تھا کہ میں بحریہ ٹاؤن تو نہیں آسکتا، لیکن تم جگنو (پھوپھو کی بیٹی) کے ہاں آؤ، تو مجھے بتا دینا، ان شا اللہ ہمت کر کے وہاں ضرور آجاؤں گا۔

اور دیکھیے، چند ہی دن میں انھوں نے اپنا ’وعدہ وفا‘ کیا۔۔۔ وہ جگنو باجی کے ہاں آئیں۔۔۔ مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کے بعد۔۔۔! عجیب بات ہے کہ 20 اگست کی صبح جب ہم انھیں نمازِ جنازہ کے لیے لے جا رہے تھے، تو وہیں کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا اور گھنا برگد کا پیڑ گرا ہوا تھا، جس کے وسیع حجم نے پوری چوڑی گلی کو اپنے احاطے میں لے لیا تھا۔ ہمیں یہ منظر بالکل اپنے خاندان کا لگا، بالکل ایسے ہی ہمارے خاندان کے آنگن کا ایک بہت ہی گھنا اور سایہ دار درخت آج گر چکا تھا اور اب زندگی کی کڑی دھوپ براہ راست ہم پر پڑ رہی ہے!

بس بتانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ پُھوپھو ایسی بھی ہوتی ہیں، جو مرتے دَم تک اپنے خاندان بھر کے چھوٹوں اور چھوٹوں کے چھوٹوں کو بھی کھلے دل سے اپنے سائے میں سمیٹے رہتی ہیں۔ ان کی فکر کرتی ہیں اور ان کے لیے دعاگو رہتی ہیں۔

’آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے!‘

اور اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے، بس یہی کچھ یادیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں اور نواسے، نواسیوں نے اِن کی جو خدمت کی سعادت حاصل کی، اسے قبول فرمائے۔ آمین!
