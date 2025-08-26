برینڈن ٹیلر چار سال بعد ون ڈے کرکٹ میں واپسی کیلئے تیار

برینڈن ٹیلر نے آخری ون ڈے میچ ستمبر 2021 میں آئرلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔

زمبابوے کے وکٹ کیپر بلے باز برینڈن ٹیلر چار سال بعد ون ڈے کرکٹ میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔

تفصیلات کے مطابق برینڈن ٹیلر کی آئی سی سی کے انسداد بدعنوانی قانون کی خلاف ورزی کیے جانے پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد راوں ماہ کے آغاز میں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہوئی تھی۔

انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں ٹیم کی نمائندگی کی تھی۔

برینڈن ٹیلر کو اب سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

انہوں نے آخری ون ڈے میچ ستمبر 2021 میں آئرلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔

زمبابوے نے 29 اور 31 اگست کو ہرارے میں ہونے والے دو ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے کریگ ایرون کی قیادت میں 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔

اسکواڈ:

کریگ ایرون (کپتان)، برائن بینیٹ، جوناتھن کیمبل، بین کرن، بریڈ ایونز، ٹریور گوانڈو، ویسلی مادھویرے، کلائیو مڈانڈے، ارنسٹ ماسوکو، ٹونی مونیونگا، بلیسنگ مزارابانی، رچرڈ نگروا، نیومین نیاموری، سکندر رضا، برینڈن ٹیلر، شان ولیمز
