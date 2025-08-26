کوئٹہ:
پولیس نے ڈیگاری میں بانو بی بی قتل کیس میں دیور کو گرفتار کرلیا، 22 جولائی کو وائرل ہونے والی ویڈیو کا وزیراعلی نے نوٹس لیا تھا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق بانو بی بی قتل کیس میں پولیس نے مقدمہ درج کرکے قبائلی سردار شیربازئی سمیت 14 افراد کو گرفتار کیا تھا، مقتولہ کی والدہ کو بھی پولیس نے گرفتار کیا اور اب مقتولہ کیے دیور کو گرفتار کیا گیا ہے، مقتولہ کے دیور پیرجان کو ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے۔
اطلاعات کے مطابق سیریس کرائم انویسٹی گیشن ونگ (ایس سی آئی ڈبلیو) پولیس ملزم سے مزید تفتیش کررہی ہے، واقعہ میں ملوث اصل ملزم تاحال فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے۔