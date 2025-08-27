سندھ ہائیکورٹ: گورنر سندھ کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر نوٹس جاری

گورنر کا عہدہ غیر جانبدار ہوتا ہے مگر کامران ٹیسوری سیاسی جماعت کیلئے کام کررہے ہیں، درخواستگزار

کورٹ رپورٹر August 27, 2025
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے گورنر سندھ کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر ایڈووکیٹ جنرل سندھ اور اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کردیے۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو گورنر سندھ کو عہدے سے ہٹانے کے درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے استفسار کیا کہ کیا عدالت گورنر کو عہدے سے ہٹا سکتی ہے؟۔

 درخواستگزار احمد علی گبول ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ درخواست میں صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت صدر مملکت کو ہدایات جاری کرسکتی ہے۔

جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ گورنر سندھ کو کیوں ہٹایا جانا چاہئے؟۔

درخواستگزار وکیل نے موقف دیا کہ گورنر کا عہدہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ گورنر سندھ سیاسی جماعت کے لئے کام کررہے ہیں۔ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اسکا رویہ غیر جانبدار ہونا چاہئے۔

عدالت نے ایڈووکیٹ جنرل سندھ اور اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 8 اکتوبر تک جواب طلب کرلیا۔
