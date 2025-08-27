اسناد کی تصدیق کے خواہشمندوں کیلئے خوشخبری، وفاقی وزیر تعلیم نے پورٹل کا افتتاح کردیا

طلبہ کیو آر کوڈ کے ذریعے اپنی اسناد کی تصدیق کا مرحلہ بھی دیکھ سکیں گے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی

ضیغم نقوی August 27, 2025
اسلام آباد:

وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے اسناد کی تصدیق کیلئے سی سی ڈی پورٹل کا افتتاح کردیا۔

سی سی ڈی پورٹل آئی بی سی سی کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے جو طالب علموں کو اسناد کی تصدیق و دیگر سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ہوگا۔

ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی غلام علی ملاح کا کہنا ہے کہ اب طلبہ آن لائن سروس کے ذریعے کسٹمر کئیر ڈیسک پر اپنی اسناد کی تصدیق کر سکیں گے، طلبہ کیو آر کوڈ کے ذریعے اپنی اسناد کی تصدیق کا مرحلہ بھی دیکھ سکیں گے۔

غلام علی ملاح نے کہا کہ پورے ملک سے طلبہ اپنی اسناد کی تصدیق اور دیگر عوامل میں شکایات 24/7 کسٹمر کئیر ڈیسک پر کر سکیں گے، دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود طلبہ یا والدین آئی بی سی سی کے کسٹمر کئیر ڈیسک پر ای میل کر سکتے ہیں۔

ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی نے مزید کہا کہ ای میل کا جواب 24 گھنٹے میں دیا جائے گا، پبلک کی سہولت ہماری اولین ترجیح ہے، 6 ماہ تک ہم نے بیٹا ورژن رکھا اب اس کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے آئی بی سی سی کسٹمر کئیر ڈیسک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اٹھارہویں ترمیم کے بعد صوبے تعلیمی معاملات میں خود مختار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آئی بی سی سی کوآرڈینیشن کے ساتھ ساتھ تعلیم کا ایک معیار بنانے کے لئے قائم کیا گیا تھا، صوبوں کے ساتھ جلد بیٹھ کر تعاون کے لیے طریقہ کار طے کریں گے، آج پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل عبور ہوا، ٹیکنالوجی کے استعمال سے اب بچوں کو اپنی تعلیمی اسناد کی تصدیق کے لیے خوار ہونا نہیں پڑے گا۔

 وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ کیمبرج پیپر لیک کے معاملے پر حتمی رپورٹ آنے پر پبلک کی جائے گی۔ درین اثنا وفاقی وزیر تعلیم نے آئی بی سی سی میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔
