لاہور میں مکانات کی چھتیں گرنے سے چار افراد جاں بحق، چار زخمی

لاہور:
بیدیاں روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جاں بحق اور چار زخمی ہوگئے، اولڈ انارکلی میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق مانا والا بیدیاں روڈ اسماعیل پورہ میں ایک گھر کی چھت گرگئی جس میں متعدد افراد ملبے میں دب گئے۔
اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے ملبے میں سے چار افراد کو زندہ نکال لیا جب کہ تین لاشیں برآمد ہوئیں۔
ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے میں 60 سالہ رمضان ولد صوفی، 18 سالہ دعا فاطمہ اور سات سالہ کرن جاں بحق ہوگئے، 25 سالہ مافیہا زوجہ زبیر، 15 سالہ سلمان ولد اختر، 20 سالہ نازیہ ولد اقبال، 25 سالہ اکرام ولد اختر کو زخمی حالت میں لاہور جنرل ہاسپٹل منتقل کردیا گیا۔
ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کے مطابق لاشیں تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کردی گئیں، تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہے۔
دریں اثنا لاہور کے علاقے اولڈ نارکلی میں واقع گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔