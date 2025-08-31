جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی

بھارت نے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی۔
تفصیلات کے مطابق ایونٹ 28 نومبر سے 10 دسمبر تک چنئی اور مدورائی میں شیڈول ہے۔
ہاکی انڈیا کے سیکریٹری جنرل بھولا ناتھ سنگھ نے اعلان کیا ہےکہ پاکستان کی ٹیم جونیئر ہاکی ایونٹ میں شرکت کے لیے آئے گی۔
بہار میں جاری ایشیا کپ میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پاکستان نے دستبرداری اختیار کرلی تھی، جس کے بعد ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت پر سوال اٹھ رہے تھے۔
بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں ورلڈ کپ کے پول بی میں شامل ہیں جہاں ان کے ساتھ چلی اور سوئٹزرلینڈ بھی ہیں۔
بھارتی آفیشل کے مطابق پی ایچ ایف سے بات چیت کے بعد اس حوالے سے اتفاق ہوا ہے۔