کراچی : آن لائن منشیات بیچنے والا بین الصوبائی منشیات فروش گرفتار

تین کلو چرس برآمد، ملزم ظہور خیبرپختونخوا سے منشیات منگواتا کر کراچی کے مختلف علاقوں میں آن لائن ڈیلیور کرتا تھا

اسٹاف رپورٹر September 03, 2025
کراچی:

ایس آئی یو پولیس نے گرومندرکے قریب کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث بین الصوبائی منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے تین کلو چرس برآمد کرلی.

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسپیشلائزڈ انویسٹی گیشن یونٹ (سی آئی اے) پولیس نے جمشید کوارٹر کے علاقے گرومندر کے قریب کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات کی خرید و فروخت کرنے والے ملزم عبدالظہورکو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے تین کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔

ایس ایس پی عارف اسلم راؤ کے مطابق گرفتار ملزم بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کا کارندہ  ہے، گرفتار ملزم عبدالظہور خیبر پختونخوا سے منشیات منگواتا تھا اور شہر کے مختلف علاقوں میں آن لائن ڈیلیور کی جاتی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم کی جانب سےمنشیات کی ڈیلیوری کے لیے سوشل ایپلی کیشنز کا استعمال کیا جاتا تھا، آئس، کرسٹل، ہیروئین اور چرس آن لائن ڈیلیور کی جارہی تھی، گرفتار ملزم کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
