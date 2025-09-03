کراچی : آن لائن منشیات بیچنے والا بین الصوبائی منشیات فروش گرفتار

کراچی:
ایس آئی یو پولیس نے گرومندرکے قریب کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث بین الصوبائی منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے تین کلو چرس برآمد کرلی.
ایکسپریس نیوز کے مطابق اسپیشلائزڈ انویسٹی گیشن یونٹ (سی آئی اے) پولیس نے جمشید کوارٹر کے علاقے گرومندر کے قریب کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات کی خرید و فروخت کرنے والے ملزم عبدالظہورکو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے تین کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔
ایس ایس پی عارف اسلم راؤ کے مطابق گرفتار ملزم بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کا کارندہ ہے، گرفتار ملزم عبدالظہور خیبر پختونخوا سے منشیات منگواتا تھا اور شہر کے مختلف علاقوں میں آن لائن ڈیلیور کی جاتی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم کی جانب سےمنشیات کی ڈیلیوری کے لیے سوشل ایپلی کیشنز کا استعمال کیا جاتا تھا، آئس، کرسٹل، ہیروئین اور چرس آن لائن ڈیلیور کی جارہی تھی، گرفتار ملزم کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔