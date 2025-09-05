آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ: ٹکٹس، افتتاحی تقریب کی تفصیلات جاری

اسپورٹس ڈیسک September 05, 2025
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے ٹکٹنگ کے شیڈول اور افتتاحی تقریب کی تفصیلات کا اعلان کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نامور بھارتی گلوکارہ شریا گھوشل ویمنز ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گی۔

رواں سال کا میگا ایونٹ بھارت کے چار شہروں اور سری لنکن دارالحکومت کولمبو میں کھیلا جائے گا۔

شائقین کو محض کرکٹ ہی نہیں بلکہ ثقافت، موسیقی اور کھیل کے حسین امتزاج سے بھی روشناس کرایا جائے گا۔

بھارت اور سری لنکا کے درمیان گوہاٹی میں افتتاحی میچ سے قبل عالمی شہرت یافتہ بھارتی گلوکارہ شریا گھوشل تقریب میں پرفارم کریں گی۔

افتتاحی تقریب کو رنگارنگ اور ثقافتی جھلک سے مزین کرنے کے لیے خصوصی ویژولز اور گراؤنڈ پر تھیمیٹک سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔

 شائقین کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ رواں ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کی قیمتیں ریکارڈ حد تک کم رکھی گئی ہیں۔

بھارت میں لیگ میچز کے ٹکٹ ابتدائی مرحلے میں صرف 100 روپے میں دستیاب ہوں گے، یہ قیمت کسی بھی آئی سی سی ایونٹ کی تاریخ میں سب سے کم ہے، اس اقدام کا مقصد زیادہ سے زیادہ شائقین کو گراؤنڈز میں لانا ہے تاکہ وہ ویمنز کرکٹ کے فروغ میں کردار ادا کر سکیں۔

ٹکٹس کی فروخت کا آغاز گزشتہ شام ہوگیا، ابتدائی چار روزہ خصوصی پری سیل ونڈو ‘گوگل پے‘ صارفین کے لیے مختص کی گئی ہے، وہ آٹھ ستمبر شام سات بجے تک ٹکٹس خرید سکتے ہیں۔

دوسرے مرحلے کی عام فروخت نو ستمبر کو رات آٹھ بجے سے شروع ہوگی جس میں باقی شائقین کو بھی ٹکٹ حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔

ابتدائی مرحلے میں تمام راؤنڈ رابن میچزکے ٹکٹ دستیاب ہوں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید میچز کے لیے ٹکٹنگ کا آغاز کیا جائے گا۔
