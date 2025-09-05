راشد خان بڑے کھلاڑی ہیں، ان سے کچھ سیکھ کر فائدہ ہوگا، ابرار احمد

قومی کرکٹ ٹیم کے مسٹری اسپنر ابرار احمد کا کہنا ہے کہ راشد خان بڑے کھلاڑی ہیں، ان سے کچھ سیکھ کر فائدہ ہوگا۔
سہ فریقی سیریز میں یو اے ای کے خلاف میچ میں فتح کے بعد پریس کانفرنس میں ابرار احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنی گوگلی پر کام کررہا ہوں، اس حوالے سے راشد خان نے کچھ مشورے دیے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر اچھی کارکردگی دکھانے کی بھوک تو بڑھتی ہے۔
ابرار احمد کا کہنا تھا کہ پچ کی صورتحال کے مطابق بولنگ کرنے سے زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے اور میں نے آج وہی کیا۔
اپنے اور سفیان مقیم کے ایک ساتھ ٹیم میں شامل ہونے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ صائم ایوب اور آغا سلمان کی صورت میں اچھے اسپنرز موجود ہیں، تو میرے یا سفیان میں سے صرف کسی ایک کے ہونے سے ٹیم میں بیٹنگ لائن کی ڈیپتھ بڑھ جاتی ہے۔
آخر میں فخز زمان سے متعلق سوال پر ابرار احمد کا کہنا تھا کہ فخر زمان میچ ونر ہیں، سب ہی جانتے ہیں کہ وہ جب رنز کرتے ہیں تو پاکستان میچ جیت جاتا ہے۔