راشد خان بڑے کھلاڑی ہیں، ان سے کچھ سیکھ کر فائدہ ہوگا، ابرار احمد

پچ کی صورتحال کے مطابق بولنگ کرنے سے زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، ابرار احمد

اسپورٹس ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے مسٹری اسپنر ابرار احمد کا کہنا ہے کہ راشد خان بڑے کھلاڑی ہیں، ان سے کچھ سیکھ کر فائدہ ہوگا۔

سہ فریقی سیریز میں یو اے ای کے خلاف میچ میں فتح کے بعد پریس کانفرنس میں ابرار احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنی گوگلی پر کام کررہا ہوں، اس حوالے سے راشد خان نے کچھ مشورے دیے ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر اچھی کارکردگی دکھانے کی بھوک تو بڑھتی ہے۔

ابرار احمد کا کہنا تھا کہ پچ کی صورتحال کے مطابق بولنگ کرنے سے زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے اور میں نے آج وہی کیا۔

اپنے اور سفیان مقیم کے ایک ساتھ ٹیم میں شامل ہونے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ صائم ایوب اور آغا سلمان کی صورت میں اچھے اسپنرز موجود ہیں، تو میرے یا سفیان میں سے صرف کسی ایک کے  ہونے سے ٹیم میں بیٹنگ لائن کی ڈیپتھ بڑھ جاتی ہے۔

آخر میں فخز زمان سے متعلق سوال پر ابرار احمد کا کہنا تھا کہ فخر زمان میچ ونر ہیں، سب ہی جانتے ہیں کہ وہ جب رنز کرتے ہیں تو پاکستان میچ جیت جاتا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

سہ فریقی سیریز: پاکستان نے یو اے ای کو 31 رنز سے شکست دیدی

Express News

حنیف محمد ٹرافی کے دوسرے راؤنڈ کا آغاز

Express News

بحرین: تیسرے ایشین یوتھ گیمز میں 100 رکنی پاکستانی دستہ حصہ لے گا

Express News

پاکستان ہاکی کیلیے اعزاز، فیض محمد کی ایف آئی ایچ امپائرنگ کمیٹی میں دوبارہ تقرری

Express News

سکندر رضا کیا ملتان سلطانز کا حصہ بننے والے ہیں؟

Express News

انگلینڈ کی ورلڈکپ 2027 میں براہ راست رسائی خطرے میں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو