سپریم کورٹ نے انتظامی معاملات پر فل کورٹ اجلاس طلب کرلیا

اجلاس صرف ایک نکاتی ایجنڈا پر مشتمل ہے جس میں سپریم کورٹ رولز 2025ء میں ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا

کورٹ رپورٹر September 05, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے انتظامی سائیڈ پر فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو طلب کرلیا۔

ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس دن ایک بجے ہوگا، اجلاس صرف ایک نکاتی ایجنڈا پر مشتمل ہوگا، اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025ء میں ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا۔

صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری تجاویز سپریم کورٹ کو بجھوائی ہیں،  تجاویز میں عدالتی فیسوں میں اضافے کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا، تاحال کسی جج نے رولز میں ترامیم کیلئے تجاویز جمع نہیں کروائیں۔

ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ رولز 2025ء سرکولیشن کے ذریعے منظور کرائے گئے تھے، اکثریت سے سپریم کورٹ رولز 2025ء منظور کیے گئے تھے، اختلاف کرنے والے ججز کی رائے تھی فل کورٹ اجلاس سے رولز کی منظوری کرائی جائے۔

ذرائع کے مطابق اختلاف کرنے والے ججز نے 15 دن گزرنے کے باوجود کوئی تجاویز نہیں دیں، سپریم کورٹ بار کی تجاویز  پر فل کورٹ میں غور ہوگا، انتظامی فل کورٹ سے قبل سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب کا اہتمام ہوگا، نئے عدالتی سال پر سپریم کورٹ میں قائم کیے گئے سہولت مرکز کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔
