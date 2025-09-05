حکیم شہزاد فحش مجرا کروانے پر گرفتار؛ سلامی کی رقم سیلاب زدگان کو دینے کا اعلان

دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کے انتقال کے بعد حکیم شہزاد سے دوسری شادی کی تھی

ویب ڈیسک September 05, 2025
ٹک ٹاکر دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد کو شادی پر فحش مجرا کروانے اور وائس میسیجز میں نامناسب زبان استعمال کرنے پر حراست میں لے لیا گیا تھا۔

حکیم شہزاد کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انھوں نے معمول کے برخلاف سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے اور روہانسی صورت بنائے ہوئے ہیں۔

اس ویڈیو بیان میں حکیم شہزاد نے اپنے منفی طرز عمل پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگی ہے۔

انھوں نے کہا کہ میں نے سیلاب کے دوران شادی کی تقریب میں مجروا کروایا اور اس میں 20 ہزار سے زائد مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔

حکیم شہزاد نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب لوگ ناگہانی آفت میں اپنے گھر بار اور مال مویشی سے محروم ہوگئے میں نے رقص و سرور کی محفل سجائی۔

انھوں نے مزید کہا کہ میرے کچھ نازیبا آڈیو پیغامات بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے جس پر مجھے ندامت ہے۔

حکیم شہزاد نے بتایا کہ مجھے سی سی ٹی ڈی نے طلب کیا تھا اور سمجھایا کہ سیلاب جیسی آفت کے وقت مجرے کروا کر میں نے کافی لوگوں کی دل آزادی کی۔

ٹک ٹاکر حکیم شہزاد نے کہا کہ میں اپنے طرز عمل پر خود بھی معافی مانگتا ہوں اور سب سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو شائستہ اور مہذب رکھیں۔

واضح رہے کہ دانیہ شاہ نے پہلی شادی ڈاکٹر عامر لیاقت سے کی تھی اور ان کے پُراسرار انداز میں انتقال کرجانے کے بعد دوسری شادی حکیم شہزاد سے کی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔

 

 

   
