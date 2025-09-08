فلموں کی دنیا کی سب سے مقبول جوڑی صاحبہ اور ریمبو کی پریم کہانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں جب کہ صاحبہ کی والدہ معروف اداکارہ نشو بیگم نے اِس شادی کی شدید مخالفت کی تھی۔
تاہم اب پہلی بار پاکستانی فلم انڈسٹری کی لیجنڈری اداکارہ نشو بیگم نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنی بیٹی صاحبہ اور داماد رمبو کے بارے میں ایسے راز کھول دیے جو سننے والوں کو حیران کرگئے۔
اداکارہ نشو نے بتایا کہ صاحبہ شروع سے ہی اداکارہ بننے کی جنون کی حد تک شوقین تھیں اور کہتی تھیں اگر شوبز میں کام کرنے کی اجازت نہ دی تو میں خودکشی کرلوں گی۔
لیجنڈری اداکارہ نشو نے بتایا کہ جب صاحبہ نے فلمی دنیا میں قدم جمالیے اور اُسے خوب کام بھی ملنے لگا تو اس کی ملاقات ریمبو سے ہوئی اور پھر اچانک اس کا فلمی جنون اور سب کچھ بدل گیا۔
اداکارہ نشو نے بتایا کہ صاحبہ نے فلموں کے درمیان ہی کام چھوڑنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اُسے بس ریمبو سے شادی کا جنون سوار ہو گیا تھا اور یہ میرے لیے حیران کن تھا۔
انھوں نے مزید بتایا کہ میں صاحبہ کی شادی کے خلاف نہیں تھیں بلکہ فکر مند تھیں کیونکہ سرمایہ کاروں کا کروڑوں روپے داؤ پر لگا ہوا تھا۔
ادکارہ نشو نے بتایا کہ ’’میں نے صاحبہ کو سمجھایا تھا کہ یہ فیلڈ ذمہ داری مانگتی ہے۔ پروڈیوسر اور سرمایہ کار نقصان برداشت نہیں کرتے، وہ تو بندوقیں اٹھا کر گھر آ سکتے ہیں۔
نشو نے مزید کہا کہ میں اسی وجہ سے صاحبہ کے فلم انڈسٹری میں آنے کی مخالفت کی تھی کیوں کہ جب آپ ایک بار یہاں آجاتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں جاتے۔ آپ کے نامکمل پراجیکٹس آپ کے پاؤں کی زنجیر ہوتے ہیں۔