رانا ثنا اللہ بھاری اکثریت سے سینیٹر منتخب ہوں گے، عظمیٰ بخاری

فلور ملز اور آڑھتیوں کو تین دن کا وقت دیا جا رہا ہے اپنے اسٹاک کا اعلان کریں، وزیراطلاعات پنجاب

ندیم چوہدری September 09, 2025
facebook whatsup
لاہور:

وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ رانا ثنا اللہ بھاری اکثریت سے سینیٹر منتخب ہوں گے، پی ٹی آئی نے اگر بائیکاٹ کرنا تھا تو بیلٹ پیپر پر کیوں نام چھپوایا۔

پنجاب اسمبلی کے میڈیا ہال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ رانا ثنا اللہ پر سزائے موت کے پرچے بنائے گئے، وہ پی ٹی آئی کے سیاسی انتقام کی چلتی پھرتی مثال ہیں، ن لیگ کےلیے عزت کا مقام ہے کہ رانا ثنا اللہ کو ووٹ ڈال کر سینیٹ میں پہنچانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ گندم اور آٹے کی قیمت میں فرق پر وزیر اعلیٰ فکر مند رہتی ہیں، تمام تر فلور ملز مالکان اور آڑھتیوں کو تین دن کا وقت دیا جا رہا ہے اپنے اسٹاک کا اعلان کریں، اگر تین بعد اسٹاک کو رجسٹرڈ نہ کروایا گیا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔

وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ صوبہ میں گندم کی کمی نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے سیلاب جیسی آفت ہو تو اسے نفع کےلیے استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کر گندم روکنے اور ناجائز منافع کمانے کی اجازت نہیں دیں گے، گندم تین ہزار اور روٹی کی قیمت چودہ روپے مقرر ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔

انکا کہنا تھا کہ خانیوال سے سرکاری گندم شفٹ نہیں کی گئی تو گندم پانی میں بہہ گئی، ایک ایک دانہ عوام کی امانت ہے، ڈی جی فوڈ اور خانیوال کا سارا عملہ معطل کردیا گیا ہے، مویشی انسان تو نکال لئے گندم اور آٹے کو کیوں نہیں نکالا گیا، گندم کا ایک ایک دانا پنجاب کے عوام کی امانت ہے۔

انہوں نے کہا کہ کل صحافی طیب بلوچ کے ساتھ غنڈہ گردی و دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس سے پی ٹی آئی فساد پارٹی ثابت ہوگئی، پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ حرکتیں سیاسی جماعت نہیں کرتی۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ فساد گروپ کے حق کی بات کرو تو صحافی کھلاڑی اور ملک میں رہنے کے قابل ہو، جب آپ جائیداد کا سوال پوچھو گے تو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ فاشسٹ فساد گروپ کا طرہ امتیاز ہے، طیب بلوچ یو ٹیوبر ہے یو ٹیومر نہیں۔

انہوں نے کہا کہ بھاگ کر ڈالر کمانے والے سازشیں ملک کے خلاف کرتے ہیں ان کو ویزے دیتے اور صحافی مانتے ہیں، اِن کےلئے صحافی وہ ہے جو ان کی زبان بولے خان کو پسند کرے، مائٹ از رائٹ نہیں ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

ہزارہ موٹروے پر ٹریلر اور کار میں تصادم، ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جاں بحق

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی یونیسیف کی نئی نمائندہ برائے پاکستان سے ملاقات

Express News

کراچی میں بارش کے پیش نظر چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ کی زیرصدارت ہنگامی اجلاس

Express News

کراچی کے تعلیمی اداروں میں تعطیل سے متعلق محکمہ تعلیم کا وضاحتی بیان سامنے آگیا

Express News

کراچی میں ہیوی ٹرالر نے نوجوان موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، ڈرائیور گرفتار

Express News

جامعہ کراچی کا بڑا فیصلہ: سینڈیکیٹ اجلاس میں قبضہ شدہ اراضی فوری واگزار کرانے کی متفقہ منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو