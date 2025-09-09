اسلام آباد:
وزارت منصوبہ بندی کمیشن نے سیلاب کے باعث ملک میں ہونے والے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کردی۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ منصوبہ بندی کمیشن معاشی نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے دو ہفتوں میں حتمی نتائج تیار کرے گا، ملک بھر میں سیلاب کے باعث ابھی تک مجموعی طورپر 863 اموات اور 1147 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں 216 اموات، 625 افراد زخمی، 232 ہاوٴس ہولڈ ڈیمج ہوئے، پنجاب میں ابھی تک 121 لائیو اسٹاک کا نقصان ہوا ہے۔
خیبرپختونخوا میں 484 اموات، 355 افراد زخمی، 4 ہزار 666 گھروں کونقصان پہنچا، 5 ہزار 460 لائیو اسٹاک ہلاک، 52 پْلوں، 432 کلومیٹر روڈز کونقصان پہنچا۔
بلوچستان میں 26 اموات، 5 افراد زخمی، 781 گھروں کو سیلاب سے نقصان ہوا، 62 لائیو اسٹاک، 3 پْلوں، 13 کلومیٹر روڈزکو نقصان پہنچا۔
گلگت بلتستان میں 87 اموات، 52 افراد زخمی، 1253 گھروں کو نقصان پہنچا، جی بی میں 67 لائیو اسٹاک، 87 پْلوں، 20 کلومیٹر روڈز کو نقصان ہوا۔
آزاد جموں و کشمیر میں 30 اموات، 29 افراد زخمی، 2078 گھروں کو نقصان پہنچا، 239 لائیو اسٹاک ہلاک، 94 پْلوں، 201 کلومیٹر روڈز کو نقصان ہوا۔ اسلام آباد میں 8 اموات، 3 افراد زخمی، 65 گھروں، 3 پْلوں کو نقصان پہنچا۔
رپورٹ کے مطابق سیلاب کے دوران 6 ہزار 200 مویشیوں کو نقصان پہنچا جبکہ اب تک 672 کلومیٹر سڑکیں بھی متاثر ہوئیں جبکہ 239 پُل ٹوٹ گئے اور 9 ہزار 166 گھروں کو نقصان پہنچا۔