ایک کروڑ روپے سے زائد کے کیلے خریدنے پر بھارتی کرکٹ بورڈ مشکل میں آگیا

بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) تقریباً ایک کروڑ 11 لاکھ روپے سے زائد کے کیلے خریدنے پر مشکل میں آگیا۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اترپردیش ہائیکورٹ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایک کروڑ 11 لاکھ روپے سے زائد کے مبینہ فنڈ کے غلط استعمال پر نوٹس جاری کردیا ہے۔
میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی اے یو کی آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ غیرمعمولی رقم کھلاڑیوں کو پھل فراہم کرنے میں خرچ ہوئی، جن میں کیلے شامل ہیں۔
جسٹس منوج کمار تیوری اس معاملے کی سماعت کر رہے ہیں۔
درخواست گزار سنجے راوت و دیگر کے کیس پر آئندہ سماعت اگلے جمعہ 19 ستمبر کو مقرر کی گئی ہے۔
درخواست گزاروں نے موقف اپنایا کہ کھانے کے نام پر کروڑوں روپے کا غلط استعمال کیا گیا، کھلاڑیوں کو صرف کیلے اور پانی فراہم کرنے پر خطیر رقم خرچ کی گئی ہے۔
درخواست میں مزید کہا گیا کہ یہ معاملہ کرکٹ فنڈز کے شفاف استعمال اور گورننس میں شکوک و شبہات کو اجاگر کرتا ہے۔