ایک اور پاکستانی کھلاڑی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی بھی نمائندگی کی۔

محمد یوسف انجم September 11, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے لیفٹ آرم فاسٹ بولر وقاص مقصود نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق وقاص مقصود نے پاکستان کے لیے واحد ٹی ٹوئنٹی میچ نومبر 2018 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔

37 سالہ وقاص مقصود مختصر ترین فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے 80ویں کھلاڑی تھے۔

انہوں نے اپنے واحد ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں 21 رنز کے عوض دو وکٹیں حاصل کیں۔

فیصل آباد میں پیدا ہونے والے وقاص مقصود نے 2011 سے 2023 کے درمیان 81 فرسٹ کلاس، 56 لسٹ اے اور 68 ٹی ٹوئنٹی میچز بھی کھیلے۔

انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی بھی نمائندگی کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

 Sep 11, 2025 07:15 PM |
اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

ایشیا کپ 2025: بھارت نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے باآسانی شکست دیدی

Express News

ایشیز سے قبل انگلینڈ کی پریشانیاں کم ہونے لگیں

Express News

پاکستانی کھلاڑیوں کو سہ فریقی سیریز میں اچھی کارکردگی کا پھل مل گیا

Express News

پاکستان کیساتھ ون ڈے سیریز، جنوبی افریقی ویمنز ٹیم کل لاہور پہنچے گی

Express News

سواریز کو حریف کوچ پر تھوکنا مہنگا پڑ گیا، پابندی عائد

Express News

یورپی ایف کلاس چیمپئن شپ میں نشانہ باز اسد واحد کا شاندار کارنامہ، پاکستان کا پرچم بلند کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو