کراچی: گلستان جوہر میں 3 خواتین کے قتل کا مقدمہ ماموں کیخلاف درج

ملزم اجے نے چھری کے وار سے اپنی دو بھانجیوں اور بھانجے کی بیوی کو قتل کیا تھا

اسٹاف رپورٹر September 12, 2025
facebook whatsup
کراچی:

ملیر کینٹ پولیس نے گلستان جوہر بھٹائی آباد میں 2 بھانجیوں اور بھانجے کی اہلیہ کو قتل کرنے اور ایک بھانجی اور پڑوسی خاتون کو زخمی کرنے کے دلخراش واقعے کا مقدمہ ماموں کیخلاف درج کرلیا۔

ملیر کینٹ تھانے کے علاقے گلستان جوہربلاک 9 بھٹائی آباد گلی نمبر 30 میں ماموں اجے نے اپنی دو بھانجیوں 23 سالہ عاشی اور 22 سالہ تانیا اور بھانجے کی اہلیہ 32 سالہ مینا کو گلے پرچھری کے وار کرکے قتل جبکہ ایک بھانجی نندنی اورپڑوسی خاتون پریا کوچھری کے وارکرکے زخمی کردیا اور بعد ازاں خود کو بھی چھری مارکر زخمی کردیا تھا۔

ملیر کینٹ پولیس نے واقعے کا مقدمہ قتل کی جانے والی دو بہنوں کے بھائی اور مقتولہ خاتون کے شوہرشان کی مدعیت میں درج کرلیا، مقدمے میں زخمی ماموں اجے کو نامزد کیا گیا ہے، مدعی مقدمہ کے مطابق وہ صبح ساڑھے 6 بجے کام پرچلا گیا تھا، بہن رینا نے اطلاع دی کی چھوٹی بہن نندنی کا گلا کٹ گیا ہے، اطلاع پر گھر پہنچا تو گھر میں ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔

کمروں میں دو بہنوں 23 سالہ عاشی اور 22 سالہ تانیا کی گلا کٹی خون آلود لاشیں پڑی ہوئی تھیں، میری بیوی 32 سالہ مینا کی لاش دوسرے کمرے میں خون آلود پڑی ہوئی تھی بیوی کی گردن کے پاس گہرے اوربائیں ہاتھ پر چھری کا زخم تھا۔

اسی دوران پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے میری بیوی اور سوتیلی بہنوں کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیں، اسپتال میں میری سوتیلی بہن نندنی اورپڑوسن پریا پہلے سے زخمی حالت میں موجود تھیں، میری سوتیلی بہن نندنی نے مجھے بتایا کہ ماموں اجے نے ناشتا کرنے کے بعد اچانک چھری اٹھا کردوبہنوں اور میری بیوی کا گلا کاٹ کرقتل کردیا۔

مجھے بھی جان سے مارنے کیلئے میری گردن پر چھری چلائی، شور شرابے پر پڑوسن پریا ہمیں چھڑانے آئی تو ماموں نے اس پر بھی حملہ کرکے اسے زخمی کردیا، ماموں نے میری بہنوں اور بیوی کو چھری کی مدد سے قتل کرنے کے بعد خود اپنا گلا چھری سے کاٹ کرزخمی کرلیا۔

 مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میرے ماموں اجے نے میری بہنوں اور بیوی کو چھری کے وار کرکے قتل اورمیری بہن اور پڑوسی خاتون کو زخمی کیا ہے لہذا ملزم کیخلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

 Sep 12, 2025 04:26 PM |
فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 03:03 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بارش اور سیلاب بربادی کی داستان چھوڑ گیا، اسکیم 33 تاحال ڈوبا ہوا ہے

Express News

ہر ریٹائر جج کو تین تین پولیس اہلکار دیے جائیں، سپریم کورٹ کا محکمہ داخلہ کو خط

Express News

جلال پور پیر والا میں انخلا آپریشن مکمل

Express News

سیلاب اور بارشوں سے اموات کی تعداد 900 تک پہنچ گئی

Express News

ہیڈ پنجند اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز، ستلج، راوی، چناب میں صورتحال قابو میں ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے

Express News

سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان پر وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو