ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

سیلابی پانی کو زمین نے اپنے سینے سے ابھی تک لگا رکھا ہے۔ جہاں جہاں پانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ان کھیتوں پر کسان کی سال بھرکی محنت رنگ لانے والی تھی کہ ان فصلوں کو بھارت سے آئے ہوئے ظالم ریلوں نے زمین میں ہی دبا دیا ہے۔ دیہات کے گلی کوچوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اس پانی نے زمین کے سینے کو چھلنی چھلنی کردیا ہے۔کیچڑ نے کپاس کے پودوں کی کمر توڑ دی ہے۔
ایسے میں ہر کسان سوچ رہا تھا کہ میری فصلیں بھی برباد ہو گئیں، قرض بھی سر پر چڑھ گیا ہے۔ مال و اسباب بھی سب کچھ بہہ گیا کچھ باقی جو بچا تھا وہ بڑی کشتیوں میں بیٹھ کر آنے والے رات کے اندھیرے میں چرا کر لے گئے۔ یہ پہلا موقعہ نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی 70 برس گزرے کہ 68 سیلابوں سے پاکستان کو کبھی کم کبھی زیادہ واسطہ پڑا ہے، لیکن اس مرتبہ کا سیلاب سپر فلڈ بنا۔ کیونکہ بھارت ہر روز زوردار دھماکے دار ریلے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔
ایسے میں پاکستان کی معاشیات کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے والی زرعی معیشت ڈوب کر رہ گئی ہے اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت کو نکھارنے والا سنوارنے والا، کسان اکثر اوقات ملکی سیاست، بدانتظامی، رشوت، نااہلی اور قدرتی آفات اور بھارتی کینہ پروری کے بیچ پستا آیا ہے۔ کپاس جوکہ ملکی برآمدات میں اربوں ڈالر کا حصہ ڈالتی ہے، چاول جو ملکی خوراک کے ساتھ بیرون ملکوں کے لیے خوراک فراہم کرتی ہے اور زرمبادلہ سمیٹ کر لاتی ہے۔
ایسے میں اسلام آباد کے شاندار ہال میں وزرا جمع ہوئے، فائلیںکھل گئیں، کمیٹیاں تشکیل پا گئیں اور اسی وقت ایوان اقتدار سے وزیر اعظم شہباز شریف کی آواز بلند ہوئی ’’ ملک میں ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے‘‘ ادھر دیہات کے گلی کوچوں میں پانی ٹھہر چکا تھا۔ فصلیں برباد ہو گئی تھیں۔ متاثرین سے کہا گیا تھا کہ کیمپوں میں چلیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔
آخر کیوں وہ گویا ہوئے یہاں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، انتظامیہ پریشان تھی، حیران تھی کہ یہ کیسی خود ساختہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے جو کسان کو اس موت کے میدان سے نکلنے نہیں دے رہی۔ خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ حکومت کے پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں اور ایسی کشتیاں ان جگہوں پر بھی نہیں جا سکتیں جہاں درخت گرے پڑے ہوں،گھاس پھیلی ہوئی ہو۔
بہت سے لوگ جیسے تیسے کرکے قریبی اونچی جگہ پر پناہ گزیں ہو گئے۔ حکومتی اہلکار کہہ رہے تھے کہ یہاں سے دورکیمپوں میں چلو مگر وہ کہہ رہے تھے ہمیں اپنے گھر نظر آ رہے ہیں، اگر ہم یہاں سے چلے گئے رات کو بڑی بڑی جہاز نما کشتیاں لے کر چور آئیں گے اور سارا سامان، بکریاں، زیورات، بستر، بیڈ اور سب کچھ لاد کر لے جائیں گے۔ حکومت نے تو زرعی ایمرجنسی لگا دی جس کا نتیجہ کب نکلے گا، لیکن چوروں نے ہم پر یہ ایمرجنسی تھوپ دی ہے۔ یہ چور آتے ہیں ہمارا سب کچھ چرا کر لے جاتے ہیں۔
جب نجی کشتی والوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 40 ہزار 50 ہزار کرایہ طلب کر رہے ہیں، لوگوں کو سیلاب سے نکالنے کا۔ ایک طرف پانی بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف حکومتی کشتیوں کے انتظار میں لوگ ڈوب رہے تھے۔ ایسے میں نجی کشتیوں والے آئے اور فی شخص 20 ہزار یا 40 ہزار طلب کر رہے تھے۔
یہ قیمت کسی لوٹ مار سے کم نہیں۔ یہ خبر پہنچی کسی بڑے افسر تک تو اس نے بہت ہی مناسب فیصلہ سنا دیا کہ ان کشتیوں کو ان سے لے کر سرکاری ریسکیو کے اہلکاروں کو دے دیا جائے۔ حکومت رات کے اندھیرے میں آنے والے ان چوروں کو بھی پکڑے جو بڑی بڑی کشتیاں لے کر آ رہے ہیں اور سامان چرا کر لے جا رہے ہیں۔ ان کشتیوں کو بھی پکڑ کر ریسکیو والوں کو دے دیا جائے اور چوروں کو سزا بھی ملنی چاہیے۔وزیر اعظم نے حکام کو یہ ذمے داری دی ہے کہ وہ ایک پروگرام تیار کریں اور ایک روڈ میپ پیش کیا جائے کہ موسمیاتی تغیرات اور زرعی نقصانات سے کس طرح نمٹنا ہے اور ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جس کی سربراہی احسن اقبال کریں گے۔
وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ آیندہ ہفتے تک سامنے آئے گا تاکہ زرعی نقصانات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ موسمیاتی تبدیلی قدرتی آفات اور بھارتی آبی جارحیت نے لاعلاج مسائل پیدا کردیے ہیں۔ سیلابی پانی کھیتوں میں کھڑا ہو جائے گا جس کی فوری نکاسی نہیں ہو پائے گی۔ ایمرجنسی کا اعلان تو ہوگیا لیکن کیا اس پر فوری عمل درآمد کی راہ ہموار کر لی گئی ہے۔
کسان کو اس کے کھیت پر کھاد کی بوریاں پہنچائیں۔ وہیں پر اسے اصلی بیج پہنچا دیں۔ زرعی ادویات کا حسب ضرورت مفت اسپرے کرایا جائے۔ چیک دے کر بینک کے چکر نہ کٹوائے جائیں بلکہ بینک کو کسان کے گھر پر حاضرکیا جائے۔
وہیں پر چیک جمع کرے اور فوراً نقد رقم دی جائے۔ مکانات کی تعمیر کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ جزوی نقصان والے مکان کے لیے 5 لاکھ روپے اور مکمل تباہ شدہ مکان کے لیے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہ اعلان محض اعلان نہ رہے بلکہ فوری رقوم فراہم کر دی جائیں۔ ایمرجنسی کے ساتھ پورے ملک کے زرعی ڈھانچے کو مضبوط تر کیا جائے۔ یہ ایمرجنسی حکومتی اقدامات سے اس وقت موثر بنے گی جب عوام کسان، مقامی بلدیاتی نمایندے، نجی تنظیموں اور این جی اوز وغیرہ اور دیگر کو شامل کیا جائے۔