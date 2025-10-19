کوہلی، روہت ناکام، بھارت کو آسٹریلیا کے ہاتھوں پہلے ون ڈے میں شکست

بھارت کے ابتدائی تین بلے باز مجموعی طور پر صرف 18 رنز بناسکے

October 19, 2025
آسٹریلیا نے بارش سے متاثرہ پہلے ون ڈے میں بھارت کو شکست دے دی۔

پرتھ میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو بھارتی ٹیم ابتداء سے ہی مشکلات کا شکار رہی۔

بھارت کے ابتدائی تین بلے باز مجموعی طور پر صرف 18 رنز بناسکے جو نیوزی لینڈ کے خلاف 2019 کے ورلڈکپ سیمی فائنل کے بعد کم ترین اسکور ہے۔

شبمان گل 10، روہت شرما 8 اور ویرات کوہلی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

بھارتی اننگز کے دوران دو مرتبہ بارش کے باعث میچ روکنا پڑا جس کے بعد میچ کو 26 اوورز فی اننگز تک محدود کردیا گیا۔

بھارت نے مقررہ 26 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز بنائے۔ کے ایل راہول 38 اور اکشر پٹیل 31 رنز بناکر نمایاں رہے۔ نتیش کمار ریڈی 19 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔

آسٹریلیا کی جانب سے جوش ہیزل ووڈ، مچل اوون اور میتھیو کوہنمین نے 2،2 جبکہ مچل اسٹارک اور نیتھن ایلس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

آسٹریلیا کو ڈی ایل میتھڈ کے تحت 26 اوورز میں 131 رنز کا ہدف ملا جو اس نے باآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر 21.1 اوورز میں حاصل کرلیا۔

کپتان مچل مارش 46 اور میٹ رینشا 21 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔ جوش فلپ 37 جبکہ ٹریوس ہیڈ اور میتھیو شارٹ 8، 8 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

بھارت کی جانب سے ارشدیپ سنگھ، اکشر پٹیل اور واشنگٹن سندر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
