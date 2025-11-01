شہر قائد کے علاقے ابوالحسن اصفہانی روڈ کے قریب ایل پی جی گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکا ہوا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے ابوالحسن اصفہانی روڈ کے قریب ایل پی جی گیس سلنڈر کی دکان میں گیس لیکیج سے ہونے والے دھماکے میں 7 افراد جھلس کر زخمی ہوئے۔
ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن چوہدری نواز نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ابوالحسن اصفہانی روڈ پر ایل پی جی سلنڈر کی دکان میں شارٹ سرکٹ اور گیس لیکیج سے دھماکا ہوا جس سے آگ بھڑکی تھی جبکہ دکان پر موجود افراد کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں بھی کی گئی تھی۔
ریسکیو 1122 کا عملہ بھی فائر ٹینڈر کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا اور صورتحال پر قابو پالیا گیا ہے تاہم واقعے میں کوئی گیس سلنڈر نہیں پھٹا تھا۔ زخمیوں کو طبی امداد کیلیے سول برنس وارڈ منتقل کردیا گیا ہے۔
واقعے کے بعد ریسکیو حکام اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پہنچی اور جگہ کا معائنہ کیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی ہونے والوں میں دکاندار اور گاہک شامل ہیں۔
چھیپا حکام کے مطابق ایل پی جی سلنڈر کی دکان میں لگنے والے آگ سے 7 افراد جھلس کر زخمی ہوئے جن کی شناخت 35 سالہ شہباز ، 35 سالہ نصیر اللہ ، 30 سالہ اکبر ، 22 سالہ ظفر ، 30 سالہ وقاص ، 35 سالہ صدام اور 30 سالہ حیات اللہ کے نام سے کی گئی۔