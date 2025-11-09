اینٹی نارکوٹکس فورس نے مختلف کارروائیوں میں 32 لاکھ روپے سے زائد منشیات اسمگلنگ ناکام بنا دی

کراچی:
اینٹی نارکوٹکس فورس نےکراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیوں کےدوران 32لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات تحویل میں لے لی۔
ترجمان اے این ایف کے مطابق شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے،کراچی میں تین مختلف کارروائیاں کی گئیں جس میں کوریئر آفس میں لندن بجھوائے جانے والے پارسل سے بچوں کے 4 کمبلوں میں جذب 3.8کلوگرام آئس برآمد کرلی گئی۔
شاہراہ فیصل پر ایک اور کوریئر آفس میں جاپان جانیوالے پارسل سے چاولوں میں شامل 110گرام آئس برآمد کی گئی، جناح ٹرمینل ائیرپورٹ کے کارگو شیڈ میں نیوزی لینڈ روانہ ہونے والے پارسل میں موجود لیڈیز بیگ سے 3.6کلوگرام آئس برآمد کی گئی۔
دیگر کارروائیوں کے دوران کاک پل اسلام آباد کے قریب خاتون کے قبضے سے 1.95 کلوگرام آئس، لاہور میں موٹرسائیکل سوار 2ملزمان کے قبضے سے 2 کلوگرام آئس جبکہ چائنا چوک حاجی شاہ روڈ اٹک میں موٹرسائیکل سے 3.6 کلوگرام چرس برآمد کی گئی۔
مذکورہ کارروائیوں میں خاتون سمیت 3 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی، اس حوالے سے انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کرکے تحقیقات کاآغاز کر دیا گیا۔