حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: آپ میں یہ جادوئی صلاحیت ہے کہ آپ تمام معاملات کا بہت زیرکی سے مطالعہ کرسکتے ہیں۔ آپ جبکہ ان سب کاموں میں مصروف بھی ہیں اور مزید کھوج کررہے ہیں۔ اور یہ کائنات کے خزانوں کا آپ پر خاص انعام ہے۔ آج نوٹ کریں کہ جب آپ اس جگہ ہوتے ہیں جو آپ کو چیزوں کو ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے دیکھنے دیتی ہے تو آپ کے پاس کیا خیالات آتے ہیں۔ اپنے مادی وسائل کی بھرپور حفاظت کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کرنے پر غور کریں جو محسوس کرتی ہیں کہ یہ آپ کا فائدہ اٹھانے کےلیے ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کو تخلیق کرنے کے سفر کا آغاز کریں جس کا آپ تصور کرتے ہیں، پوری دلچسپی کے ساتھ۔ جب آپ کھونے کے خوف سے خود کو جدا کرتے ہیں، تو آپ کائنات کی لہر کے ساتھ بہنے لگتے ہیں اور خود تخلیق ہوتے ہیں۔
منفی: آپ کو اپنی بات پر قائم رہنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اہم خیال: ایک نیا راستہ منتخب کریں اور ان ٹکڑوں پر اعتماد کریں جو اس کے بعد آتے ہیں۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: شاید آپ جن جوابوں کی تلاش کررہے ہیں وہ اس وقت نہیں ملتے جب آپ اکیلے جدوجہد کرتے ہیں۔ شاید آپ کی خوشحالی مشترکہ وسائل پیدا کرنے میں مضمر ہے۔ انسان سماجی جانور ہے ایک وجہ سے، انہیں اکیلے نہیں بلکہ ایک ٹیم کی طرح بنایا گیا ہے۔ جس طرح ایک اپارٹمنٹ بنانے کےلیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اسے چلانے کے لیے بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ مالی معاملات کو پورا کرنے کےلیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جذباتی طور پر، آپ کو اپنے آپ کو یہ دیکھنے پر مجبور کرنا چاہیے کہ پیمانے کہاں غیر متوازن ہیں اور جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ مدد کا استعمال کرسکتے ہیں۔ مدد مانگنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی ہر چیز میں بہترین نہیں ہوتا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔
منفی: آج آپ کو کسی قریبی دوست یا رشتے دار سے اختلاف ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: کائنات آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ کمیونٹی بنانے کے لیے تیار ہیں یا تنہا ہی طرح آگے بڑھتے رہیں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: آپ کی خواہشات تیز رفتار پر پوری ہورہی ہیں، لہٰذا اپنی آنکھیں بند کریں، کامیابی کی میٹھی خوشبو میں سانس لیں اور شاید یہ بھی یاد کرنے کےلیے اپنے آپ کو چٹکی لگائیں کہ یہ دراصل ہورہا ہے! جو کچھ ایک بیج کے طور پر شروع ہوا وہ اب ایک چھوٹے سے درخت میں کھل رہا ہے، شاید کچھ کےلیے پیسہ کمانے والا، اور دوسروں کےلیے بہت زیادہ محسوس کرنے والا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا! جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان تمام دروازوں سے گزرنا چاہیے جو آپ کےلیے کھل رہے ہیں، طویل مدتی میں چیزوں کے بارے میں سوچیں، لیکن آج، کل اور اس کے بعد کے دن چھوٹے عملی اقدامات کرتے رہیں تاکہ آپ اپنے سب سے بڑے خوابوں کی طرف اڑ سکیں۔
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: اپنے آپ کو ایک عظیم اور بڑے کام کےلیے تیار رکھیں۔
سرطان:
مثبت: کیا آپ مادی کامیابی پر اتنا زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو واقعی کیا محسوس ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو دوبارہ ری سیٹ کردیں، اپنے مقاصد کو دوبارہ ترتیب دیں، اور یقینی طور پر اپنے رشتوں کو دوبارہ دیکھیں۔ نئے مواقع کےلیے کھلے رہیں، نئے امکانات کو قبول کریں اور کام کرنے کےلیے تیار رہیں۔ آپ ابھی بھی زندگی کی اسرار سیکھ رہے ہیں، اور آپ مرنے تک ترقی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اپنے جمود کے خلاف مزاحمت کرتے رہیں اور آگے بڑھنے کے در کھلے رکھیں۔ اس دن کو وہ دن بننے دیں جو آپ کو وہ سب کچھ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے جو ظاہری طور پر کھو گیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے دوبارہ اٹھانے کا انتظار کررہا ہے۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ خاص طور پر پیٹ سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اہم خیال: بڑی خوشی کی تبدیلیاں آپ کی منتظر ہیں۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: اپنے حق میں بازی کو پلٹنے کےلیے دشمنی کو رفاقت، مقابلے کو ہم آہنگی کےلیے تبدیل کریں۔ آپ پھنسے ہوئے یا الٹے لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ صرف نئی سمتوں میں منتقل ہونے کےلیے تیار ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کا مکمل طور پر کیا مطلب ہے۔ کائنات پر، اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر اور اپنے رجحانات پر اعتماد کریں تاکہ آپ کو اپنے لیے سب سے زیادہ معنی خیز طریقوں سے آگے بڑھنے کی رہنمائی حاصل ہوسکے۔ صورتحال بہتر ہوگی، چیزیں تبدیل ہوں گی، اپنے ذہن کو روشن ترین ممکنہ نتیجے پر توجہ مرکوز کریں، اور اپنی زندگی میں بڑے پیمانے پر سپورٹ سسٹم کےلیے شکرگزاری کا انتخاب کریں۔
منفی: آج آپ کو کسی فیصلے کو لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔
اہم خیال: ایک سیدھی سمت، نظریے کی پختگی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی، ذہن کو بھٹکنے سے بچائیں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: خیال کے ذریعے دیکھنے کی آپ کی صلاحیت آپ کو مواقع کو بھی دیکھنے کی ایک جہت فراہم کرتی ہے۔ پہلے سے ناقابل حصول کاموں کو کرنے کے لیے اپنے خیالات، جذبات اور الفاظ کے درمیان توازن قائم کرنے کےلیے اپنی ذہنی چستی کا استعمال کریں۔ آپ کے پاس وسائل، وقت اور توانائی کو ایک ہی فریکوئنسی پر ان لوگوں کے ساتھ پول میں ڈالنے کی صلاحیت ہے، اور آپ کے پاس یقینی طور پر آپ کا سماجی سپورٹ سسٹم مضبوطی سے موجود ہے۔ لہٰذا اپنے مادی تحفظ کے بارے میں ڈرنے کے بجائے، عملی طور پر آگے بڑھیں، مقابلہ کریں اور نتائج حاصل کریں، کیونکہ سورج آپ پر چمک رہا ہے۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر دل کی بیماریوں کے مریضوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
اہم خیال: نشانیاں تلاش کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: آج آپ کا دن قدرے غیر یقینی محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک مختصر سا لمحہ ہے اور آپ کی روح کا ایک وسیع سفر ہے۔ آپ ایک بے فکر زندگی جینے کےلیے پیدا ہوئے ہیں، ایک ایسی زندگی جو خوبصورت اور خوشحال محسوس ہو، خاص طور پر آپ کے حاکم سیارے وینس کی وجہ سے۔ اب، محبت، ہم آہنگی، خوبصورتی، تخلیقی صلاحیتوں جیسے تمام وینس خصوصیات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور انہیں اپنی ذہین سماجی مہارتوں کے ساتھ مزید دلچسپ بنائیں تاکہ اپنے دل کی گہرائیوں میں موجود اپنے پوشیدہ رہنما کو کھود سکیں۔ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنے کاروباری طریقوں پر واپس جانا ہوگا۔
منفی: آج آپ کو کسی چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر الرجی کے مریضوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔
اہم خیال: آپ جو بیج بوئیں گے، وہ پھل دیں گے۔ انہیں وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ یقینی طور پر کھلیں گے۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: سوچیں، محسوس کریں، عمل کریں۔ اس ہفتے آپ کا ’’منتر‘‘ اتنا ہی سادہ ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں اور پھر کچھ اور سوچتے ہیں، تو آپ ایک خطرناک کھائی میں گرجاتے ہیں۔ جب آپ پورا دل لگا دیتے ہیں، تو آپ زندگی کو بہت زیادہ رومانٹک بنانے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ جب آپ درمیانی راستے پر چلتے ہیں، تو آپ اپنے خیالات سے پیار کرنا سیکھتے ہیں، انہیں اپنے جذبے اور محبت سے بھرپور لمس کے ساتھ زندگی میں لانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ آپ بہت موثر طریقے سے فضول چیزوں کو بھی چھانٹتے ہیں جس سے آپ کو آگے کے قدموں کو ایک ہموار اور قابل حصول رفتار پر نشان زد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ثقافتوں میں پیر ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، صرف ہمیں یہ یاد دلانے کےلیے کہ ہمارے سامنے 168 گھنٹے ہیں جنہیں لاکھوں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں اپنا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔
منفی: آج آپ کو کسی پرانی بات کو لے کر پریشان ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے مقاصد کو اپنے آپ سے اور کائنات سے واضح طور پر بیان کریں۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: آپ نے دنیاوی لذت کےلیے بہت محنت کی ہے اور وہ آپ کے لیے ہی ہیں۔ قسمت کا پہیہ آپ کے حق میں گھوم رہا ہے، اور آپ اپنی دولت کو ایک بڑے سونے کے سکے کی طرح تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد مددگار لوگوں کی ایک فوج ہے، جو آپ کو اپنے ساتھ اور اپنی دیکھ بھال سے گھیرے ہوئے ہے۔ آپ کو ایک جادوئی لمس سے بھی بہت زیادہ نوازا گیا ہے، لہٰذا جس چیز کو آپ سونے میں بدلنا چاہتے ہیں اسے ذہنی طور پر چھوئیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو کچھ قیمتی ہے وہ سب چمکتا نہیں ہے، جس طرح سارا سونا قیمتی نہیں ہے۔ اپنے مسلسل خیالات سے آگاہ ہوجائیں اور دوبارہ زندگی سے پیار کریں۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر کمر درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اہم خیال: طویل مدتی دولت پیدا کرنے کے مواقعوں سے زیادہ لوگوں کو قدر دیں۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: آپ نے ایک ستارے کی خواہش کی اور یہاں آپ اپنے خاندان اور پیاروں کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں بتائیں کہ آپ خود کو مزید کیسے بانٹنے سے روکتے ہیں؟ ان کےلیے واقعی موجود ہونے سے اور ان کے لیے فراہم کرنے کے علاوہ ان کے بنیادی حلقے کے لیے واقعی موجود ہونے سے؟ کیا ہوگا اگر آپ تھوڑی دیر کےلیے اپنی زیادہ سے زیادہ بلند پروازانہ زندگی کا اسٹیئرنگ وہیل اپنے فرشتوں کے حوالے کردیں اور موجود رہنے پر توجہ مرکوز کریں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کے لیے اپنا سب سے اصلی، محبت کرنے والا خود پیش کریں، چاہے وہ اپنے رشتوں کو پروان چڑھانا ہو، اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہو یا یہاں تک کہ خود کو بھی؟ آپ صرف اپنے سب سے خوشگوار مقام پر اتر سکتے ہیں، جو سب سے مختصر، سب سے تخلیقی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھے جانے کی ضرورت صرف آپ کا نظر انداز کیا ہوا اندرونی بچہ ہے جو توجہ طلب کر رہا ہے اور اس خلا کو پورا کرنے کے لاکھوں معنی خیز طریقے ہیں۔
منفی: آج آپ کی کسی سے بحث ہو سکتی ہے۔
اہم خیال: بنائیں، مجبور نہ کریں۔ آپ کا وقت آخر کار آئے گا، وقت کو وقت دیں۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: آپ اس پیر کو ایک نیلے رنگ کی شروعات کےلیے تیار ہیں، ایک شدید الجھن کے ساتھ، استعاراتی طور پر یا حقیقت میں۔ اپنے دن سے گزرنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ یہ مان کر قدم اٹھائیں کہ کائنات آپ کے بہترین مفادات کو ذہن میں رکھتی ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ آج کےلیے صرف زندگی کے مالی پہلوؤں سے اپنے دماغ کو ہٹا دیں جبکہ آپ خود کو اس میں ڈباتے ہیں جو آپ کو پیش کیا جاتا ہے، شاید اس سے بھی لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں؟ کچھ نہیں۔ آپ کو احساس ہوسکتا ہے کہ آپ نے دن کے دوران کتنا مزہ کیا، یا آپ یہ بھی محسوس کرسکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی طرح، آپ کو ایک خدا کی طرف سے دیا گیا موقع پیش کیا جائے گا، جو اگلے چند ہفتوں میں پھل پھولے گا، یہاں تک کہ اگر یہ اس وقت غیر اہم محسوس ہوتا ہے۔
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: زندگی میں واپس آنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اپنے ذہن اور دل کے درمیان ایک جنگ بندی کریں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: جبکہ آپ اتحاد کو مضبوط کرنے، ایک ساتھ کام کرنے اور کچھ تعمیر کرنے کے لیے جاری رکھتے ہیں، آپ اپنے آپ میں پہلے سے ہی ایک دھاگے کے آخر میں ہوسکتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ متضاد لگتا ہے، آپ اپنے ذہن میں بھی تعمیر کر رہے ہیں، صرف وہ نہیں جو آپ فی الحال اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں۔ چاہے آپ کتنی آہستگی سے ترقی کریں، آگے بڑھتے رہیں کیونکہ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں، بلکہ آپ وہاں کیسے پہنچتے ہیں یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
منفی: صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اہم خیال: یہ انتظار کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)