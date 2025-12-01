اب صحت مند اور طویل عمر ہوگی

زندگی اور موت لازم وملزوم ہے ۔ لیکن اس کے باوجود ابتدائے آفرینش سے انسان آب حیات کا متلاشی رہا کہ عمر جاوداں کو پا لے، ماضی کے قصے کہانیوں سے قطع نظر سائنس و ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں اس خواب کی تعبیر نکلنے والی ہے ۔ کہا جارہا ہے کہ مستقبل میں انسان ڈیڑھ دوسوسال کی طویل العمر پا لے گا، سائنسی ترقی کی بدولت۔ ایک اٹالین خاتون حیاتیاتی سائنسدان کرولینا فلورین جو ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں انھوں نے چوہوں پر تجربہ کیا ہے جس میں انھوں نے چوہوں کو انجکشن لگائے، اس کے بعد کچھ ہفتوں تک چوہوں کا مشاہدہ کیا ۔حیران کن طور پر چوہے آہستہ آہستہ جوان ہوگئے اور ان کی جلد چمکدار ہوگئی۔ اس طرح انھوں نے پہلی مرتبہ بڑھاپے کا میکنزم ڈھونڈ نکالا یعنی انھوں نے اس پروٹین کو تلاش کر لیا جس کی وجہ سے انسان پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے ۔ اور اس کا نام CDC-42 ہے ۔
2021میں ان کا پہلا ریسرچ پیپر شایع ہوا ۔ اور اس ریسرچ میں 15سال صرف ہوئے ۔ انھوں نے دریافت کیا کہ یہ پروٹین آہستہ آہستہ انسان کے سٹم سیل سے ملاپ کرتی ہے اور انسانی مدافعتی نظام کو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور کرتی جاتی ہے ۔ کیونکہ یہ پروٹین بڑھاپے میں زیادہ متحرک ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا مدافعتی نظام آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ۔اورانسان پر بیماریاںغالب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جوان آدمی میں امیون سیل Bاور T پر مشتمل ہوتا ہے ۔ جوانی میں اس سیل کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے چنانچہ اگر کوئی وائرس حملہ آور ہو تو یہ سیل اس کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیتا ہے آیندہ کے لیے تاکہ اگر یہ وائرس دوبارہ حملہ آور ہو تو وہ اس کو پہچان کر اس کا خاتمہ کر سکے ۔
Bاور T امیون سیل جوانی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو یہ سیل کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے ۔ یہ اب وائرس کو پہچان کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ اس کے علاوہ ایک اور طرح کے امیون سیل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے ۔ اور یہاں تک کہ یہ ہمارے DNAکو بھی تبدیل کرنا شروع کردیتے ہیں ۔چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں ۔ہمارے مسلز کمزور، بال سفید اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
خاتون سائنسدان فلوریان نے اس کے لیے ایک خاص قسم کی دوا کا استعمال کیا جس کا نامCASIN ہے۔یہ پروٹین CDC42کو کمزور کرکے بڑھاپے کی رفتار کو کم کردیتی ہے ۔ اس طرح ہمارا مدافعتی نظام دور جوانی کی طرح پھر سے دوبارہ طاقتور ہو جاتا ہے ۔ کیونکہ یہ دوائی جوانی کے سٹم سیل( stem sell) کو دوبارہ سے بڑھانا شروع کردیتی ہے ۔ انھوں نے اس دوائی کے چار انجکشن چوہوں کو چار دنوں میں لگائے ۔ اور پھر ان چوہوں کا مشاہدہ 6ماہ تک کیا۔نتیجہ یہ نکلاکہ بڑھاپے کی ذمے دار CDC42پروٹین کم ہونا شروع ہو گئی اور حیرت انگیز طور پر یہ چوہے آہستہ آہستہ جوان ہونا شروع ہو گئے ۔ان کے مسلز طاقتور ہو گئے اورا سٹیمنے میں بھی 50فیصد اضافہ ہو گیا یعنی چوہے جوان ہو رہے تھے چوہے اپنی عمر سے 9ہفتے کم نظر آنے لگے اس انجکشن کے لگنے کی وجہ سے۔ اگر یہ انجکشن انسان کو لگائے جائیں تو انسان کی عمر میں 5سال اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ بڑھاپے پر غالب آکر انسان دوبارہ سے جوان نظر آسکتا ہے ۔ چوہوں کے بعد یہ خاتون سائنسدان اب انسانوں پر ریسرچ کرنے جا رہی ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ طویل العمری کے لیے انسانوں کو انجکشن لگائے جائیں یا دوسرا طریقہ سٹم سیل تھراپی ہے ۔ یہ طریقہ علاج کم خرچ اور سائیڈ ایفکٹس سے پاک ہے ۔اس وقت اس پر ریسرچ جاری ہے اور اُمید ہے کہ دنیا کو جلد اس بارے میں خوشخبری ملے گی۔
