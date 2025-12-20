بگ بیش لیگ کی تاریخ میں نئے ریکارڈز رقم ہوگئے

برسبین ہیٹ نے 258 رنز کا ہدف میچ کے آخری اوور کی پانچویں گیند پر حاصل کرلیا

اسپورٹس ڈیسک December 20, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں برسبین ہیٹ اور پرتھ اسکارچرز کے میچ کے دوران کئی نئے ریکارڈز رقم ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق برسبین ہیٹ نے پرتھ اسکارچرز کو 8 وکٹ سے مات دے کر کئی ریکارڈ بنا دیے۔

برسبین ہیٹ نے ٹاس جیت کر پرتھ اسکارچرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو ان کا یہ فیصلہ غلط لگنے لگا اور شکست یقینی نظر آنے لگی۔

پرتھ اسکارچرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ فن ایلن نے 79 اور کُوپر کونولی نے 77رنز کی اننگز کھیلیں۔

جواب میں برسبین ہیٹ نے 258 رنز کا ہدف میچ کے آخری اوور کی پانچویں گیند پر صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

یہ بگ بیش لیگ کی تاریخ میں حاصل کیا جانے والا سب سے بڑا ہدف ہے جبکہ مجموعی طور پر ٹی ٹوئنٹی میں تیسرا بڑا ہدف ہے۔ 

جیک ولڈر متھ 110 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے جبکہ میٹ رنشا نے 102رنز بنائے۔

آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک اننگز میں 2 سنچریاں بن گئیں۔

دونوں کھلاڑیوں نے بگ بیش لیگ کی تاریخ کی سب سے بڑی 212 رنز کی شراکت بھی قائم کی۔

اس کے علاوہ ایک میچ میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ بھی قائم ہوگیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

 Dec 20, 2025 11:34 AM |
’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

 Dec 20, 2025 09:43 AM |
ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 19, 2025 07:50 PM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ایشیا کپ: پاکستان نے بنگلا دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

ایشیز: آسٹریلیا کی ایڈیلیڈ ٹیسٹ اور سیریز پر گرفت مضبوط

Express News

دھند کے باعث میچ منسوخ، شائقین کو رقم کی واپسی سے بھارتی بورڈ کو کتنا مالی نقصان ہوگا؟

Express News

ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر پابندی سے متعلق بڑی خبر سامنے آگئی

Express News

ماؤنٹ مونگانوئی: نیوزی لینڈ کے 575 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز کا بہترین آغاز

Express News

پی ایس ایل 11 کیلیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو