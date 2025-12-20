بگ بیش لیگ کی تاریخ میں نئے ریکارڈز رقم ہوگئے

آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں برسبین ہیٹ اور پرتھ اسکارچرز کے میچ کے دوران کئی نئے ریکارڈز رقم ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق برسبین ہیٹ نے پرتھ اسکارچرز کو 8 وکٹ سے مات دے کر کئی ریکارڈ بنا دیے۔
برسبین ہیٹ نے ٹاس جیت کر پرتھ اسکارچرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو ان کا یہ فیصلہ غلط لگنے لگا اور شکست یقینی نظر آنے لگی۔
پرتھ اسکارچرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ فن ایلن نے 79 اور کُوپر کونولی نے 77رنز کی اننگز کھیلیں۔
جواب میں برسبین ہیٹ نے 258 رنز کا ہدف میچ کے آخری اوور کی پانچویں گیند پر صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔
یہ بگ بیش لیگ کی تاریخ میں حاصل کیا جانے والا سب سے بڑا ہدف ہے جبکہ مجموعی طور پر ٹی ٹوئنٹی میں تیسرا بڑا ہدف ہے۔
جیک ولڈر متھ 110 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے جبکہ میٹ رنشا نے 102رنز بنائے۔
آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک اننگز میں 2 سنچریاں بن گئیں۔
دونوں کھلاڑیوں نے بگ بیش لیگ کی تاریخ کی سب سے بڑی 212 رنز کی شراکت بھی قائم کی۔
اس کے علاوہ ایک میچ میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ بھی قائم ہوگیا۔