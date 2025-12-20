منافقین دھرنے دیکر عوام کو پریشان کرتے ہیں، یہ سڑکیں انکے والد کی نہیں، میئر کراچی

ایسا نہیں ہوسکتا کہ آپ سڑکیں بلاک کرکے عوام کو تکلیف دیتے رہو، ہم نے کارروائی کی تو یہ روئیں گے، مرتضیٰ وہاب

اسٹاف رپورٹر December 20, 2025
facebook whatsup
کراچی:

میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ منافقین دھرنے دیکر عوام کو پریشان کرتے ہیں، یہ سڑکیں انکے والد کی نہیں، ہم نے کارروائی کی تو یہ روئیں گے۔

ضلع وسطی خمیسو گوٹھ میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مرتضیٰ وہاب نے گزشتہ روز ہونے والے جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سڑکیں تمہارے والد صاحب کی نہیں کہ تم انہیں بلاک کرکے عوام کو پریشان کرتے ہو، نمائش چورنگی، شاہراہ فیصل اور دیگر اہم سڑکوں کو بند کیا گیا، ایسا نہیں ہوسکتا کہ آپ سڑکیں بلاک کرکے عوام کو تکلیف دیتے رہو، ہم نے کارروائی کی تو یہ روئیں گے، ایک بندہ تو لاہور بھاگ گیا ہے باقی بھی بھاگ جائیں گے۔

مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ پورے شہر میں ترقیاتی کام ہورہے ہیں مگر منافقین صرف جل سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرسکتے۔ کراچی کسی کے والد کا شہر نہیں جو استعفیٰ دے دوں، پیپلز پارٹی کا جیالا ہوں۔ اختیارات ہونے کے بعد روڈ کٹنگ لینے کے بعد لوگ مسائل حل نہیں کرتے، رکشوں کے پیچھے بینرز لگوانے کے بجائے عملی طور پر کام کرکے دکھایا جارہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ خمیسو گوٹھ میں ایک لاکھ 90 ہزار اسکوائر فٹ پیور بلاک لگائے گئے ہیں، 20 کروڑ کے فنڈ سے 6ہزار فٹ سیوریج لائن کو درست کرکے ری پلیس کیا گیا، جب اسٹیج پر کھڑا تھا یہاں کا علاقہ مکین آیا اور وہ بولا اتنا کام پہلے کام کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی مسائل حل کرنے پر یقین رکھتی ہے، بلاول بھٹو کے وژن کے مطابق وسائل عوام کی بہبود پر خرچ کرینگے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

 Dec 20, 2025 02:28 PM |
اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 20, 2025 01:21 PM |
یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

 Dec 20, 2025 11:34 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو