لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

ملزمہ نے خاوند سے اکثر و بیشتر جھگڑے کے رنج میں سوتیلی بیٹی کنزالایمان کو قتل کیا

سید مشرف شاہ December 22, 2025
لاہور:

شاہدرہ کے علاقے میں چھ سالہ بچی کو اس کی سوتیلی ماں نے گلا دبا کر قتل کر دیا، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔

ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمہ کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی۔ ایس پی سٹی بلال احمد نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور پولیس کی بروقت کارروائی کی تعریف کی۔

شاہدرہ پولیس کے ترجمان کے مطابق اطلاع ملتے ہی فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق ملزمہ نے خاوند سے اکثر و بیشتر جھگڑے کے رنج میں سوتیلی بیٹی کنزالایمان کو قتل کیا۔

مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو سامنے لایا جا سکے۔ ایس پی سٹی نے ایس ایچ او شاہدرہ خرم شہزاد اور ان کی ٹیم کو بروقت ریسپانس اور سفاک قاتلہ کی گرفتاری پر شاباش دی۔
