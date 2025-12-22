کراچی: درندہ صفت انسان کی کمسن لڑکے سے زیادتی، نیم بےہوشی کی حالت میں پھینک کر فرار

موٹر سائیکل سوار نامعلوم شخص نے آکر مجھے لفٹ دی جس پر میں اس کے ہمراہ بیٹھ گیا

اسٹاف رپورٹر December 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

کورنگی ناصر جمپ کی رہائشی بیوہ خاتون کے کمسن بیٹے کو درندہ صفت انسان زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ، سفاک ملزم بچے کو کورنگی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے قریب پھینک کر فرار ہوگیا۔

 کورنگی صنعتی ایریا پولیس نے بیوہ خاتون رضوانہ کی مدعیت میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا جس میں مدعیہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ 20 دسمبر کی شب ایک موبائل فون سے کال آئی اور مجھے بتایا کہ تمھارا بچہ 10 سالہ زوہیب کورنگی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کاز وے کے قریب بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے جناح اسپتال روانہ کیا گیا ہے جس وہ اپنے دیور عمران کے ہمراہ جناح اسپتال گئی۔

اپنے بیٹے کو بہت بری حالت میں دیکھا تاہم بیٹے نے بتایا کہ وہ کورنگی ناصر جمپ کے قریب کام پر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ موٹر سائیکل سوار نامعلوم شخص نے آکر مجھے لفٹ دی جس پر میں اس کے ہمراہ بیٹھ گیا ، ملزم مجھے گودام چورنگی لے گیا اور ندی کے قریب جنگل میں لیجا کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور جب میری حالت غیر ہوئی تو وہ مجھے موٹر سائیکل پر کورنگی لائسنس برانچ کے قریب پھینک کر فرار ہوگیا۔

نامعلوم صورت شناس ملزم کو سامنے آنے پر شناخت بھی کر سکتا ہوں، پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Dec 23, 2025 12:25 AM |
شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کے نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کے نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

 Dec 22, 2025 12:47 AM |
بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

 Dec 22, 2025 06:44 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو