کراچی:
کورنگی ناصر جمپ کی رہائشی بیوہ خاتون کے کمسن بیٹے کو درندہ صفت انسان زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ، سفاک ملزم بچے کو کورنگی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے قریب پھینک کر فرار ہوگیا۔
کورنگی صنعتی ایریا پولیس نے بیوہ خاتون رضوانہ کی مدعیت میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا جس میں مدعیہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ 20 دسمبر کی شب ایک موبائل فون سے کال آئی اور مجھے بتایا کہ تمھارا بچہ 10 سالہ زوہیب کورنگی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کاز وے کے قریب بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے جناح اسپتال روانہ کیا گیا ہے جس وہ اپنے دیور عمران کے ہمراہ جناح اسپتال گئی۔
اپنے بیٹے کو بہت بری حالت میں دیکھا تاہم بیٹے نے بتایا کہ وہ کورنگی ناصر جمپ کے قریب کام پر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ موٹر سائیکل سوار نامعلوم شخص نے آکر مجھے لفٹ دی جس پر میں اس کے ہمراہ بیٹھ گیا ، ملزم مجھے گودام چورنگی لے گیا اور ندی کے قریب جنگل میں لیجا کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور جب میری حالت غیر ہوئی تو وہ مجھے موٹر سائیکل پر کورنگی لائسنس برانچ کے قریب پھینک کر فرار ہوگیا۔
نامعلوم صورت شناس ملزم کو سامنے آنے پر شناخت بھی کر سکتا ہوں، پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔