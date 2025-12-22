زمین پر آکسیجن کم ہو رہی ، ناسا کے سائنسدانوں کا انتباہ

بڑھتے درجہ حرارت سے فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سالمے ختم ہو سکتے

سید عاصم محمود December 23, 2025
لاہور:

بنی نوع انسان کے لیے نیا خطرہ سامنے آگیا، امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنس دانوں نے بذریعہ تحقیق افشا کیا ہے، بڑھتے درجہ حرارت اور سورج کی بڑھتی تپش سے مستقبل میں فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سالمے (مالیکیول) ختم ہو سکتے ہیں۔

یہ عمل قیامت آنے کے مترادف ہے کہ سبھی درخت وپودے اسی گیس کی مدد سے آکسیجن بناتے ہیں۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ اورآکسیجن گیسیں نہ رہیں تو زمین پر انسان سمیت زندگی کی ہر شکل مٹ جائے گی۔

ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ قدرت سے کھلواڑکرنا ختم کیا جائے ورنہ محض اگلے چند ہزار سال میں کرہ ارض پر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔
