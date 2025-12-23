کراچی، کلفٹن میں فلیٹ سے زیورات، نقدی اور اہم فائلوں کی بڑی چوری، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی

واردات مبینہ طور پر شاہ زیب اور سومار نامی ملزمان نے کی، مدعی مقدمہ

محمد شاہ میر خان December 23, 2025
کراچی:

شہر قائد کے علاقے کلفٹن میں واقع ایک فلیٹ سے بڑی چوری کا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں نامعلوم افراد قیمتی زیورات، نقدی اور دیگر سامان لے کر فرار ہو گئے۔

پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظرِ عام پر آ گئی ہے۔

مقدمے کے متن کے مطابق چور فلیٹ سے آئی فون، ڈائمنڈ سیٹ، 80 تولہ سونا، 9 لاکھ روپے نقدی اور اہم فائلیں لے اڑے۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو دروازہ توڑ کر فلیٹ میں داخل ہوتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایک ملزم کو پی کیپ پہنے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔

Express News

کراچی؛ جیولرز سے طلائی زیورات اور نقدی لوٹنے والا بین الصوبائی ڈکیت گروہ گرفتار

Express News

کراچی؛ ہر سال دسمبر میں دکان لوٹنے کے سلسلے کی تازہ واردات بھی کامیاب

مدعی مقدمہ کے مطابق یہ واردات مبینہ طور پر شاہ زیب اور سومار نامی ملزمان نے کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزمان نے فلیٹ میں دروازہ توڑ کر زبردستی داخل ہو کر چوری کی واردات انجام دی۔

مدعی کے مطابق واردات کے وقت گھر کی ماسی اور ڈرائیور فلیٹ میں موجود تھے، اس کے باوجود ملزمان نے بے خوف ہو کر چوری کی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تفتیش آگے بڑھائی جا رہی ہے۔
