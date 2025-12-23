ایشیز: آسٹریلیا کا باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیلیے اسکواڈ کا اعلان، دو اہم کھلاڑی باہر

ٹوڈ مرفی نے 7 ٹیسٹ میچز میں 28 کی اوسط سے 22 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں

اسپورٹس ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا نے ایشیز سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے آف اسپنر ٹوڈ مرفی اور فاسٹ بولر جھائے رچرڈسن کو اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا ہے۔

نیتھن لائن کے انجری کے باعث باہر ہونے کے بعد مرفی کو پہلی مرتبہ ہوم ٹیسٹ کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔

نیتھن لائن کو تیسرے ٹیسٹ کے آخری دن باؤنڈری بچانے کی کوشش میں چوٹ لگی تھی، جس کے بعد آسٹریلیا کرکٹ نے تصدیق کی کہ انہیں سرجری کی ضرورت ہوگی۔

حال ہی میں مرفی نے آسٹریلیا اے کی جانب سے انگلینڈ لائنز کے خلاف تین وکٹیں حاصل کی تھیں۔

انہوں نے 7 ٹیسٹ میچز میں 28 کی اوسط سے 22 وکٹیں حاصل کررکھی ہیں۔

ادھر اسٹیو اسمتھ کان کے مسئلے سے صحت یاب ہونے کے بعد کپتانی سنبھالیں گے، جبکہ مستقل کپتان پیٹ کمنز مینجمنٹ پلان کے تحت باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں شریک نہیں ہوں گے۔

واضح رہے کہ آسٹریلیا پہلے ہی سیریز میں 0-3  کی ناقابلِ شکست برتری حاصل کر چکا ہے، اس لیے سڈنی ٹیسٹ میں بھی کمنز کی دستیابی مشکوک ہے۔

لائن کی غیر موجودگی میں آسٹریلیا اسپیشلسٹ اسپنر کے بغیر بھی میدان میں اتر سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اس سیریز کے آغاز میں کیا تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

 Dec 23, 2025 10:54 AM |
دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

 Dec 23, 2025 06:11 AM |
ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

Dec 23, 2025 01:14 AM |

متعلقہ

Express News

شاداب خان کی بگ بیش میں دھوم، چار اوور میں چار وکٹیں

Express News

ورلڈ کپ فائنل: آسٹریلیا سے شکست کے بعد روہت شرما کیا کرنیوالے تھے؟

Express News

پاکستانی کھلاڑیوں کی ’دھرِندھر’ کے گانے پر جشن منانے کی ویڈیو وائرل

Express News

کرکٹر اینڈریو اسٹراؤس نے خود سے 18 سالہ کم عمر خاتون سے دوسری شادی کرلی

Express News

شاہد آفریدی فلاحی سرگرمیوں میں پیش پیش، 100 طالبات کو سلائی مشینیں فراہم کردیں

Express News

میدان میں بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ غیر اخلاقی تھا، ہم نے تحمل دکھایا، سرفراز احمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو