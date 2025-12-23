کراچی: غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

ملزمان سے بھاری مقدار میں غیر ملکی کرنسی برآمد

اسٹاف رپورٹر December 23, 2025
facebook whatsup
کراچی:

ایف آئی اے کراچی زون نے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے ایم اے جناح روڈ پر کارروائی کے دوران غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد رضا، احمد رضا اور محمد اویس شامل ہیں۔

ترجمان کے مطابق ملزمان بغیر لائسنس کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کر رہے تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 5 ہزار امریکی ڈالر، 16 ہزار 540 متحدہ عرب امارات کے درہم، 1060 سعودی ریال، 1296 چینی آر ایم بی، 7010 افغانی اور 9 لاکھ 24 ہزار 500 پاکستانی روپے برآمد کیے گئے۔

اس کے علاوہ ملزمان کے قبضے سے سات موبائل فون، ایک لیپ ٹاپ، رجسٹرز اور چیک بکس بھی برآمد ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ملزمان سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق ڈیجیٹل شواہد بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔

ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزمان برآمد ہونے والی کرنسی سے متعلق حکام کو مطمئن نہ کر سکے، جس پر انہیں گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

 Dec 23, 2025 11:03 AM |
دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

 Dec 23, 2025 11:08 AM |
ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

Dec 23, 2025 01:14 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو