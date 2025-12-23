ایشیز: حد سے زیادہ شراب نوشی کے الزامات پر انگلش بورڈ کا تحقیقات کا فیصلہ

انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے ایشیز سیریز کے دوران کھلاڑیوں کے مبینہ حد سے زیادہ شراب نوشی کے الزامات کی تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق انگلینڈ کی ٹیم نے دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے درمیان کوئنزلینڈ کے ساحلی شہر نوسا میں چار راتیں قیام کیا، جہاں بعض کھلاڑیوں کی سرگرمیوں پر سوالات اٹھائے گئے۔
برطانوی نشریاتی ادارے سمیت مختلف ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ کھلاڑی نوسا میں قیام کے دوران اور اس سے قبل برسبین میں بھی خاصی مقدار میں شراب نوشی کرتے نظر آئے۔
اگرچہ انگلینڈ نے ایڈیلیڈ میں تیسرے ٹیسٹ میں پہلے سے بہتر کارکردگی دکھائی، لیکن پھر بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آسٹریلیا نے محض 11 دنوں میں سیریز میں 0-3 کی ناقابلِ شکست برتری حاصل کرلی۔
انگلینڈ کے ڈائریکٹر آف کرکٹ راب کی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ بعض اوقات خبریں سرخیاں حقیقت سے مختلف تاثر دیتی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ کھلاڑی مسلسل کئی دن تک حد سے زیادہ شراب نوشی کرتے رہے تو یہ ناقابلِ قبول ہے اور اس معاملے کی مکمل جانچ کی جائے گی۔
راب کی نے مزید کہا کہ وہ شراب نوشی کے کلچر کے حق میں نہیں اور اصل حقائق جاننا ضروری ہے۔
انہوں نے بتایا کہ نوسا کا یہ وقفہ دورے سے پہلے ہی طے تھا اور ٹیم کے تمام کھلاڑی وہاں موجود تھے، جہاں میڈیا کی موجودگی کے باعث ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔
اب انگلینڈ کرکٹ بورڈ ان الزامات کا تفصیلی جائزہ لے گا۔