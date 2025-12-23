سندھ حکومت موٹر سائیکلوں کے چالان کم کرنے پر متفق ہوگئی

سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے مطالبے پر حکومت نے اتفاق کیا، ذرائع

محمد سلیم جھنڈیر December 23, 2025
کراچی:

سندھ حکومت کراچی میں موٹر سائیکل سواروں پر  عائد بھاری چالان کو کم کرنے پر متفق ہو گئی۔

ذرائع کے مطابق کراچی میں ای چالانز سے متعلق سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی  کا اجلاس ہوا، جس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے مطالبے پر سندھ حکومت بائیک کے چالانز کم کرنے پر متفق ہوگئی ہے،

یہ اجلاس صوبائی وزیر داخلہ ضیا الحسن لنجار کی سربراہی میں ہوا۔  ذرائع نے بتایا  کہ 1000 سی سی تک کی گاڑیوں کےجرمانوں میں کمی کی جائے گی۔

علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ ہم نےشہرمیں بینرزنہیں لگائے بلکہ اس پرعملی کام کیا ہے۔  ہم ای چالان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے بھاری جرمانوں کی کمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہمارےپاس اتنےوسائل نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں پرپیسےخرچ کریں۔

قبل ازیں داخلہ کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی  نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ صرف جرمانے بڑھانا ٹریفک مسائل کا حل نہیں ہے۔ جرمانوں کے ساتھ فعال ٹریفک سگنلز اور واضح لین مارکنگ بھی ضروری ہے۔

انہوں نے کہا کہ کراچی کی بیشتر سڑکوں پر نہ لین مارکنگ ہے نہ سگنلز درست کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بائیک سواروں کے لیے بھاری چالان کم کیے جائیں۔ غریب اور متوسط طبقے پر غیر متناسب جرمانے ناانصافی ہیں۔

علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ انفرا اسٹرکچر کی بہتری کے بغیر سخت جرمانے قابلِ قبول نہیں ہیں۔ ٹریفک قوانین کے نفاذ میں شفافیت اور اصلاح ضروری ہے۔
