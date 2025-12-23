بھِر ماؤنڈ میں آثارِ قدیمہ کی کھدائی، ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

ڈائریکٹوریٹ آف پنجاب آرکیالوجی اس مقام کی مکمل دستاویز سازی جدید سائنسی طریقوں سے کر رہا ہے

آصف محمود December 23, 2025
facebook whatsup

پنجاب آرکیالوجی نے ٹیکسلا کے تاریخی مقام بھِر ماؤنڈ میں آثارِ قدیمہ کی سائنسی کھدائی تیز کر دی ہے، جہاں چھٹی صدی قبل مسیح سے پہلے کی ایک منظم قدیم تہذیب کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔

حکام کے مطابق یہ منصوبہ ٹیکسلا کے اولین شہر کی سائنسی بنیادوں پر ازسرِنو دریافت کی ایک اہم کوشش ہے۔ محکمہ آثارِ قدیمہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھدائی کے دوران قدیم شہری منصوبہ بندی، تنگ گلیوں، رہائشی مکانات، پانی کے کنوؤں، اناج ذخیرہ کرنے کے مقامات اور روزمرہ استعمال کی اشیا کے آثار مل رہے ہیں۔

ماہرین کے مطابق یہ شہر قدرتی طور پر پھیلتا رہا اور اس کی ساخت بعد کے یونانی طرزِ تعمیر سے مختلف ہے، جو ابتدائی مقامی شہری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔

ڈائریکٹوریٹ آف پنجاب آرکیالوجی اس مقام کی مکمل دستاویز سازی جدید سائنسی طریقوں سے کر رہا ہے۔ منصوبے کے تحت جی پی ایس ٹیکنالوجی، ڈرون سروے، تھری ڈی اسکیننگ اور ڈیجیٹل میپنگ کے ذریعے ہر اسٹرکچر اور نوادرات کا درست ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ تحقیق کے لیے مستند ڈیٹا دستیاب ہو سکے۔

سابق ڈائریکٹر پنجاب آرکیالوجی ملک مقصود احمد نے بتایا کہ بھِر ماؤنڈ کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں ہخامنشی دور، ابتدائی موریہ عہد اور سکندرِ اعظم کی آمد سے قبل کے آثار ملتے ہیں۔ یہ شہر قدیم تجارتی راستوں پر واقع تھا، جو وسطی ایشیا، افغانستان اور برصغیر کو آپس میں جوڑتے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 23, 2025 04:48 PM |
ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

 Dec 23, 2025 03:33 PM |
سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

 Dec 23, 2025 04:21 PM |

متعلقہ

Express News

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست جاری

Express News

ناسا کی خلائی گاڑی مریخ پر میلوں سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب

Express News

ناسا نے کائنات کا حیرت انگیز نقشہ جاری کر دیا

Express News

ماہرین فلکیات نے لیموں کی شکل کا سیارہ دریافت کرلیا

Express News

خلا میں سیٹلائٹ قابو سے باہر، کمپنی نے خبردار کر دیا!

Express News

رواں برس اے آئی کے سبب کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوئی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو