کسٹمز کی بڑی کارروائی، 27 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

ژوب سے کوئٹہ جانے والے ٹرک کی تلاشی کے دوران خفیہ خانوں سے 109.5 کلوگرام چرس برآمد ہوئی

ارشاد انصاری December 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر)کے ماتحت ادارے پاکستان کسٹمز نے انسداد اسمگلنگ کی بڑی کاروائی کرتے ہوئے 27 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی  109.5 کلو گرام چرس برآمدکرلی۔

کسٹمز کی جانب سے درج کی گئی ایف بی آر کے مطابق چیف کلیکٹر آف کسٹمز انفورسمنٹ اسلام آباد کی فراہم کردہ اطلاع پر کسٹمز انفورسمنٹ گڈانی کی  چیک پوسٹ خورخیرہ کے عملے نے ژوب سے کوئٹہ جانے والے ایک ہینو ٹرک رجسٹریشن نمبر SEA-312 کو روکا۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور: مبینہ پولیس مقابلے میں  5 منشیات فروش  ہلاک

Express News

طالبان نے منشیات اور شراب اسمگلنگ پر 11 مجرمان کو سرِ عام کوڑے مارے؛ قید کی سزائیں بھی

Express News

درس گاہوں میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال، سندھ اسمبلی کا صوبائی حکومت سے کارروائی کا مطالبہ

گاڑی کی مکمل تلاشی کے دوران اس کے خفیہ خانوں سے 109.5 کلو گرام حشیش برآمد کی گئی۔ برآمد شدہ منشیات کی بین الاقوامی مالیت کا تخمینہ 27 کروڑ 30 لاکھ روپے لگایا گیا ہے جبکہ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی کی مالیت ڈیڑھ کروڑ  روپے ہے۔

محکمہ کسٹمز کے مطابق منشیات اور گاڑی دونوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائی اور معاشرے کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

 Dec 23, 2025 07:53 PM |
صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 23, 2025 04:48 PM |
ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

 Dec 23, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو