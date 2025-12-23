ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان فلم کے دو سیکوئل میں شاہ رخ خان نے کام کیا جب کہ تیسرے کیلیے رنویر سنگھ کو سائن کیا گیا

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup
3
فلم ڈان 3 میں تین نسلوں کے ڈان کو ایک ساتھ لانے کی منصوبہ بندی۔

مداحوں کے لیے بری خبر ہے کہ 2023 میں اعلان کی گئی بالی ووڈ کی منتظرِ زمانہ فلم ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ڈان فلم میں پہلے امیتابھ بچن اور پھر اس کے دو سیکوئل میں شاہ رخ خان کام کر چکے ہیں تاہم ان کی عدم دستیابی کے باعث ڈان 3 رنویر سنگھ کے حصے میں آئی تھی۔

تاہم اب یہ خبر کسی بم کی طرح مداحوں پر گری ہے کہ رنویر سنگھ نے فلم ڈان 3 میں کام کرنے سے اچانک معذرت کرلی ہے۔

رنویر سنگھ کی انٹری سے فلم بینوں میں خاصا جوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ ڈان کے سیکوئل میں پہلی بار ایک نیا چہرہ متعارف کرایا جا رہا تھا۔

رنویر کے قریبی ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ حالیہ فلم دھریندر کی کامیابی کے بعد رنویر سنگھ بڑے اور متنوع پراجیکٹس کی جانب توجہ دینا چاہتے ہیں۔

جس کے لیے وہ سنجے لیلا بھنسالی اور لوکیش کنگراج جیسے ہدایتکاروں کے ساتھ کام کے خواہشمند ہیں اور مسلسل گینگسٹر یا ایک جیسے کرداروں میں نظر آنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔

رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رنویر نے اپنے دیگر فلمی منصوبوں کو ڈان 3 پر ترجیح دی ہے جس کے باعث فلم کی شوٹنگ فی الحال مؤخر کر دی گئی ہے۔

تاہم اس حوالے سے نہ تو رنویر سنگھ اور نہ ہی فلم کے پروڈیوسرز کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے آیا ہے۔

یاد رہے کہ پہلی بار ڈان فلم 1978 میں سامنے آئی تھی جس میں امیتابھ بچن نے ایک پُراسرار اور اسٹائلش گینگسٹر کا کردار ادا کرکے اپنی ایک الگ شناخت اینگری ینگ مین کی بنائی تھی۔

یہ فلم اپنی کہانی، مکالموں، گانوں اور موسیقی کے باعث کلاسک بن گئی۔ جو اب تک فلم بینوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔

2006 میں فرحان اختر نے اسی کہانی کو نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے ڈان کا ریمیک بنایا۔ جس میں شاہ رخ خان نے مرکزی کردار نبھایا۔

اس ریمیک کی شاندار کامیابی کے بعد 2011 میں ڈان 2 ریلیز ہوئی جس میں شاہ رخ خان ایک بار پھر ڈان بنے اور فلم نے ایکشن اور اسٹائل کے نئے معیار قائم کیے تھے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 05:54 PM |
صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

 Dec 23, 2025 04:41 PM |
نعیمہ بٹ کی مردانہ انداز میں ریمپ واک، سوشل میڈیا پر تنقید

نعیمہ بٹ کی مردانہ انداز میں ریمپ واک، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 23, 2025 04:31 PM |

متعلقہ

Express News

شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کی نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

Express News

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

Express News

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

Express News

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

Express News

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو