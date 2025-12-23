’اساتذہ کے ذہنی ٹارچر‘ پر لاہور یونیورسٹی کے طالب علم نے تیسری منزل سے کود کر خودکشی کرلی

پولیس نے 174 کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی تھی

نعمان شیخ December 24, 2025
یونیورسٹی آف لاہور کے طالب علم نے کیمپس کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق یونیورسٹی آف لاہور کے طالب علم محمد اویس کی یونیورسٹی کی تیسری منزل سے چھلانگ لگانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

ویڈیو میں طالب علم کو چھلانگ لگاتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

متوفی کے بھائی محمد صحیب سلطان نے کہا کہ اساتذہ کی جانب سے میرے بھائی محمد اویس کو ذہنی ٹارچر کیا جارہا تھا، اساتذہ کی جانب سے پریشر تھا کے میرے بھائی محمد اویس کو حاضری کم ہونے پر امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔

محمد صحیب سلطان نے کہا کہ میرے بھائی اویس نے ٹیچر سے درخواست بھی کی تھی کے میرا سمسٹر ضائع ہوجائے گا لہذا اُسے امتحان میں بیٹھنے دیں مگر مسلسل انکار کیا گیا۔

ویڈیو میں یونیورسٹی کی تیسری منزل سے طالب علم محمد اویس کو چھلانگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے 174 کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی تھی۔

واضح رہے کہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے کیمپس میں نوجوان طالب علم کی خودکشی پر احتجاج کیا اور اویس کو انصاف دو کے نعرے لگائے تھے۔
