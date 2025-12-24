شوہر کا قتل؛ بیوی کو عمر قید، آشنا کو مرتے دم تک پھانسی پر لٹکانے کا حکم

دونوں مجرمان آشنا اور مقتولہ اہلیہ کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا

قیصر شیرازی December 24, 2025
راولپنڈی:

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شوہر کے قتل کیس میں قاتلہ بیوی کو عمر قید جبکہ آشنا کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔

جج نادیہ اکرام ملک نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا۔

عدالت نے شوہر کی قاتلہ بیوی کو عمر قید اور 4 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ بیوی کے آشنا جنید بھٹی کو سزائے موت اور 4 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی۔

ملزمہ اہلیہ ثانیہ کو قتل شواہد مٹانے کے جرم میں 7 سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانہ جبکہ سازش و قتل کے جرم میں 7 سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ آشنا مجرم جنید کو گھر داخل ہونے کے جرم میں 7 سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

عدالت نے حکم دیا کہ مجرم کو اس وقت تک پھانسی پر لٹکایا جائے جب تک موت نا ہو۔

تھانہ صادق آباد پولیس نے 27 اپریل 2025 کو مقدمہ درج کیا، دونوں مجرمان آشنا اور مقتولہ اہلیہ کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔
