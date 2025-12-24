پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس معطلی پر مریم نواز کا ردعمل؛ ہائیکورٹ میں تبدیلی کی ہوا چلنے کی قیاس آرائیاں

سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے خلاف مہم شروع، قانونی برادری جسٹس عالیہ کی حامی

حسنات ملک December 24, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کی عدالت سے معطلی پر مریم نواز کے ردعمل کےبعد  ہائیکورٹ میں تبدیلی کی ہوا چلنے کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔

لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے ’’ پنجاب پروٹیکشن آف اونر شپ آف ایموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025‘‘ کی معطلی اور اس کے بعد وزیراعلیٰ مریم نواز کے ردعمل کے بعد اب یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ آیا پنجاب کی اس عدلیہ میں تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں جس کو بہت سے لوگ صوبائی حکومت کے لیے انتہائی مددگار تصور کرتے ہیں۔

پنجاب حکومت اور ’’ طاقتور حلقے ‘‘ انسدادِ دہشت گردی کی عدالتوں میں تعیناتیوں، الیکشن ٹربیونل کی نامزدگیوں اور کیسز کی تقسیم کے حوالے سے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کے طریقہ کار سے واضح طور پر نالاں تھے جب کہ گزشتہ 2 برس کے دوران صوبائی حکومت اور پنجاب کی عدلیہ کے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار رہے ہیں۔

جسٹس عالیہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد پہلے نمبر پر الیکشن ٹربیونلز کی تقرری سے متعلق معاملہ الیکشن کمیشن اور انتظامی حکام کی خواہش کے مطابق حل کر لیا گیا۔ دوسرے نمبر پر جسٹس عالیہ نیلم نے اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ایسے ججوں کا تبادلہ بھی کر دیا جو انتظامیہ کی نظر میں اچھے نہیں تھے اور انہیں ان کے پیشرو نے مقرر کیا تھا۔

اسی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں اور کارکنوں کو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔

انتظامی حکام اب تک بعض بینچوں کے سامنے اہم مقدمات کی سماعت کے لیے الاٹمنٹ پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، تاہم اب تنازع چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پیر کے اس حکم کے بعد شروع ہوا ہے جس میں ’’ پنجاب پروٹیکشن آف اونر شپ آف ایموویبل پراپرٹی ایکٹ‘‘ کو معطل کر دیا گیا ہے۔

اسی دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے خلاف سوشل میڈیا مہم بھی شروع ہو گئی ہے۔ قانونی برادری جسٹس عالیہ نیلم کی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ ’’ انڈیپنڈنٹ گروپ‘‘ جو حکومت نواز مانا جاتا ہے، وہ بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم کا دفاع کر رہا ہے۔

یاد رہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان (JCP) کا اجلاس جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججوں کی مستقلی پر غور کیا جائے گا۔ ان ایڈیشنل ججوں کی مستقلی انڈیپنڈنٹ گروپ کے فعال ارکان کے لیے بہت اہم ہے۔

ماہرین کا خیال ہے کہ ’’ طاقتور حلقے ‘‘ پی ٹی آئی کے تناظر میں پنجاب کی عدلیہ کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحبہ کا کردار اب بھی ناگزیر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرار الحسن کو تینوں بیویوں کے ہمراہ ڈنر کرنا مہنگا پڑگیا

اقرار الحسن کو تینوں بیویوں کے ہمراہ ڈنر کرنا مہنگا پڑگیا

 Dec 24, 2025 12:42 PM |
پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |
ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 10:54 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی سے بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کی خاتون کارندہ گرفتار

Express News

مری میں 6 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

’اساتذہ کے ذہنی ٹارچر‘ پر لاہور یونیورسٹی کے طالب علم نے تیسری منزل سے کود کر خودکشی کرلی

Express News

پی آئی اے کی نجکاری پر پی پی پی رہنما کا شدید ردعمل

Express News

پنجاب میں روزانہ 2 لاکھ لیٹر جعلی دودھ فروخت کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا

Express News

کالعدم ٹی ایل کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو