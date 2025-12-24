50 اوورز میں 574 رنز، پچ اور بولرز کی قابلیت پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے

بہار کی ٹیم نے مجموعی طور پر 38 چھکے اور 49 چوکے لگائے

اسپورٹس ڈیسک December 24, 2025
بھارت میں لسٹ اے کے میچ میں 50 اوورز میں 574 رنز بننے کے بعد پچ اور بولرز کی قابلیت پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

بھارت کے لسٹ اے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ’وجے ہزارے ٹرافی‘ میں بہار کی ٹیم نے ارونا چل پردیش کے خلاف 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 574 رنز بنا ڈالے۔

یہ لسٹ اے کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹوٹل ہے۔

انڈر 19 ایشیا کپ میں شہ سرخیوں میں رہنے والے ویبھاؤ سوریا ونشی نے 84 گیندوں پر 190 رنز بنائے اس دوران انہون نے لسٹ اے کے تیز ترین 150 رنز بنانے کا اعزاز حاصل کیا۔

اے لوہاروکا 56 گیندوں پر 116 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان ایس غنی 40 گیندوں پر 128 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔

بہار کی ٹیم نے مجموعی طور پر 38 چھکے اور 49 چوکے لگائے۔

رنز کے انبار لگانے پر جہاں کھلاڑیوں کو سراہا جارہا ہے وہیں سابق کرکٹرز اور شائقین کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جارہا ہے۔

 
