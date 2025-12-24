معروف اسپورٹس فوٹوگرافر ساتویں منزل سے گر کر ہلاک

27 سالہ نوجوان فوٹوگرافر 2023 اور 2024 کے سیزن کے دوران فٹ بال کے اہم لمحات کو محفوظ کرنے کیلیے جانی جاتی تھیں۔

اسپورٹس ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

معروف اسپورٹس فوٹوگرافر اور فٹبال شائق مالینا ماریا گولر 27 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں۔

غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق رومانیہ سے تعلق رکھنے والی مقبول اسپورٹس فوٹوگرافر مالینا ماریا گولر کرائے کے ایک اپارٹمنٹ کی ساتویں منزل سے گر کر ہلاک ہوئیں، تاہم ان کی موت کی وجوہات اور حادثے کے بارے میں ابھی تک متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان نہیں آیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق گولر کچھ ذاتی مسائل کا سامنا کر رہی تھیں، جن میں ان کے والد کی شدید بیماری اور خود ان کی طویل عرصے سے کینسر سے جنگ شامل تھی۔

اگرچہ یہ معلومات وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔

رپورٹس کے مطابق رومانیہ کے فٹ بال کلب ایف سی بیہور اوراڈیا نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے، جس سے وہ 2023 اور 2024 کے سیزن میں پیشہ ورانہ طور پر جڑی ہوئی تھیں۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایف سی بیہور اوراڈیا کلب مالینا ماریا گولر کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے۔

فٹبال کلب کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ مالینا 2023 اور 2024 کے سیزن میں کلب کے ساتھ وابستہ رہیں، مالینا نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کے ذریعے اس تاریخی سفر کے لمحات اور جذبات کو خوبصورتی سے محفوظ کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نئی مشکل میں پھنس گئے، ریپ کے نئے الزامات عائد

معروف اداکار نئی مشکل میں پھنس گئے، ریپ کے نئے الزامات عائد

 Dec 24, 2025 04:28 PM |
فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

 Dec 24, 2025 02:51 PM |
شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

 Dec 24, 2025 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

قومی گورننگ باڈی دیوالیہ ہونے کے بعد آئی سی سی کا امریکی کھلاڑیوں کو فنڈز دینے کا اعلان

Express News

انگلینڈ نے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا

Express News

بھارت نے فاسٹ بولرز کی رہنمائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا، عاقب جاوید کا دعویٰ

Express News

انڈر 19 ایشیا کپ کے ہیرو کا آئیڈیل کرکٹر کون ہے؟

Express News

میچ فکسنگ میں ملوث کھلاڑی پر 12 سال کی پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو