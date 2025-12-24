مقبوضہ کشمیر کے آرمی بیس میں بھارتی فوج کے افسر کا گھات لگا کر قتل

واقعے میں دہشت گردی کے عنصر کے کوئی شواہد نہیں ملے

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر کی ڈیوٹی کے دوران گولی لگنے سے موت واقع ہوگئی۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ ضلع سامبا میں پیش آیا۔ گولی سے لگنے شدید زخمی ہونے والے فوجی افسر کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔

تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ واقعے میں دہشت گردی کے عنصر کے ملوث ہونے کی تصدیق نہیں ہوسکی۔

تاحال یہ بھی واضح نہیں ہوسکا کہ فوجی افسر کی ہلاکت اپنی ہی گولی سے ہوئی یا کسی اور اہلکار کے ساتھ آپسی جھگڑے میں مارے گئے۔

بھارتی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کی جارہی ہیں اور حقائق سامنے آنے پر تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔

خیال رہے کہ ماضی میں سیکیورٹی فورسز کے اندر حادثاتی فائرنگ یا باہمی فائرنگ جیسے واقعات بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں جن کی ہر بار تفصیلی جانچ کی جاتی ہے۔

تاہم ایسی کسی بھی انکوائری کی رپورٹ کبھی منظرعام پر نہیں آسکیں اور نہ ہی اس کوئی نتیجہ نکلا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نئی مشکل میں پھنس گئے، ریپ کے نئے الزامات عائد

معروف اداکار نئی مشکل میں پھنس گئے، ریپ کے نئے الزامات عائد

 Dec 24, 2025 04:28 PM |
فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

 Dec 24, 2025 02:51 PM |
شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

 Dec 24, 2025 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

بیلجیئم بھی اسرائیل کی غزہ نسل کشی کیخلاف اقوام متحدہ کی عالمی عدالتِ انصاف پہنچ گیا

Express News

بچے کو بند کار میں مرنے کیلیے چھوڑ کر بار میں مزے کرنے والی خواتین ساتھی سمیت گرفتار

Express News

برطانیہ؛ فلسطینیوں کیلیے مسیحا بننے والی گریٹا تھنبرگ اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتار

Express News

کم عمر لڑکیوں کے ایپسٹن جنسی اسکینڈل میں بل کلنٹن کی تصاویر بھی وائرل

Express News

اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

Express News

سعودی عرب؛ 71 کلو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں 6 پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو