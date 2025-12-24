فرانسیسی صدارتی محل سے ہزاروں پاؤنڈز کے میز پوش و برتن چوری؛ ملازم گرفتار

جرم ثابت ہونے پر تینوں ملزمان کو 10 سال قید اور 1 لاکھ 50 ہزار یورو جرمانہ ہو سکتا ہے

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup
فرانسیسی صدارتی محل سے قیمتی برتن اور میزپوش چوری

فرانس کے صدارتی محل الیذے سے قیمتی اور نایاب شاہی برتنوں کی چوری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانس کے صدارتی محل سے خالص چاندی کی کٹلری، رینے لالیک کا نایاب مجسمہ، شیمپئن گلاسز سمیت 100 سے زائد قیمتی اشیا چوری ہوئی ہیں۔ 

فرانسیسی پولیس نے بتایا کہ یہ اشیأ فرانس کے صدارتی محل کے چیف بٹلر (سربراہ خادم) نے چرائی تھیں۔ مسروقہ سامان ان کے گھر، گاڑی اور لاکر سے برآمد کرلیا گیا۔

ان اشیاء کی مجموعی مالیت 15 ہزار سے 40 ہزار یورو (تقریباً 13 سے 35 ہزار پاؤنڈ) کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔

جرم ثابت ہونے پر تینوں ملزمان کو 10 سال قید اور 1 لاکھ 50 ہزار یورو جرمانہ ہو سکتا ہے۔

تفتیش کاروں نے بتایا کہ ان میں سے کچھ اشیاء تھامس ایم کے آن لائن اکاؤنٹ پر فروخت کے لیے پیش کی گئی تھیں۔ جس سے وہ شک کے دائرے میں آگئے۔

استغاثہ کے بقول قیمتی برتنوں کے ریکارڈ میں ردوبدل بھی کیا گیا تاکہ چوری کو چھپایا جا سکے جبکہ ایک فہرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ مزید اشیاء چرانے کا ارادہ بھی موجود تھا۔

اس مقدمے میں تھامس ایم کے ساتھ ان کے ساتھی ڈیمیئن جی کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جو ایک کلیکٹر اور آن لائن نیلامی کمپنی کے منیجر ہیں۔

تیسرا ملزم، غزلین ایم ہے جنھیں مبینہ طور پر چوری شدہ سامان وصول کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا جو لوو میوزیم میں بطور گارڈ کام کر رہے تھے۔

ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ نایاب نوادرات کا شوق اس معاملے میں ان کی مبینہ شمولیت کی وجہ بنا۔ انھیں مقدمے کے فیصلے تک لوو میوزیم میں کام کرنے سے روک دیا گیا۔

فرانسیسی میڈیا کے مطابق الیذے محل نے تھامس ایم کی جگہ نئے چیف بٹلر کی تلاش کے لیے اشتہار بھی دے دیا ہے۔

ادھر سیور کے سرکاری چینی مٹی کے برتن بنانے والے ادارے نے بھی اپنی کچھ اشیاء آن لائن نیلامی ویب سائٹس پر پہچان لی ہیں، جن میں فضائیہ کی مہر والا پلیٹ اور ایش ٹرے شامل ہیں۔

یاد رہے کہ یہ واقعہ پیرس میں لوو میوزیم سے حالیہ مہینوں میں ہونے والی ایک بڑی چوری کے چند ماہ بعد سامنے آیا ہے، جس میں 88 ملین یورو مالیت کے زیورات چرائے گئے تھے۔

الیذے محل کے اس مبینہ اسکینڈل پر پورے فرانس میں شدید بحث جاری ہے، جبکہ ملزمان کا باقاعدہ مقدمہ فروری میں شروع ہونے کا امکان ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

 Dec 24, 2025 06:34 PM |
آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

 Dec 24, 2025 05:14 PM |
مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

 Dec 24, 2025 05:19 PM |

متعلقہ

Express News

بیلجیئم بھی اسرائیل کی غزہ نسل کشی کیخلاف اقوام متحدہ کی عالمی عدالتِ انصاف پہنچ گیا

Express News

بچے کو بند کار میں مرنے کیلیے چھوڑ کر بار میں مزے کرنے والی خواتین ساتھی سمیت گرفتار

Express News

برطانیہ؛ فلسطینیوں کیلیے مسیحا بننے والی گریٹا تھنبرگ اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتار

Express News

کم عمر لڑکیوں کے ایپسٹن جنسی اسکینڈل میں بل کلنٹن کی تصاویر بھی وائرل

Express News

اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

Express News

سعودی عرب؛ 71 کلو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں 6 پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو