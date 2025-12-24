80 ہونہار پاکستانی طلباء کو سعودی عرب میں ملازمت دے دی گئی

طلباء ماہانہ 1600 سے 1800 ریال تک کمائیں گے، صوبائی وزیر ملک صہیب نے جاب لیٹرز تقسیم کردیے

اسٹاف رپورٹر December 24, 2025
لاہور:

80 پاکستانی طلباء کو سعودی عرب میں ملازمت دے دی گئی، طلباء ماہانہ 1600 سے 1800 ریال تک کمائیں گے، صوبائی وزیر ملک صہیب نے جاب لیٹرز تقسیم کردیے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق طلباء کو جاب آفر لیٹرز دینے کی تقریب جی سی ٹی ریلوے روڈ میں منعقد ہوئی، صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تقریب میں سیکریٹری اسکل ڈویلپمنٹ نادر چھٹہ اور سی او او ٹیوٹا فیصل فرید نے بھی شرکت کی۔ ٹیوٹا کے دیگر افسران میں اختر عباس بھروانہ، عامر عزیز، معاذ سلیم، عظمی نادیہ شریک  تھے۔

صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرت نے طلباء میں بیرون ملک کام کرنے کے لیے جاب لیٹرز بھی تقسیم کیے۔

سیکریٹری اسکلز ڈویلپمنٹ نادر چھٹہ نے کہا کہ 80 ہونہار اسٹوڈنٹ کو سعودی عرب میں ملازمت کے لیے چنا گیا ہے، یہ طلبہ فائر الارم ٹیکنیشن اور فائر پروٹیکشن ٹیکنیشن کے طور پر کام کریں گے، یہ طلباء ماہانہ 1600 سے 1800 ریال تک کمائیں گے، مذکورہ طلباء کو دو ماہ میں ٹیکنیکل، سافٹ اسکلز اور پری ڈیپارچر ٹریننگ بھی دی گئی، ٹیوٹا اپنے طلباء کو بیرون ملک میں ملازمت کی فراہمی کے لئے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔

وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت نے کہا کہ بیرون ملک جانے والے طلباء محنت کرکے ملک کا نام روشن کریں، پنجاب حکومت نے ڈیڑھ سال میں 20 ہزار کلومیٹر سٹرکوں کا جال بچھایا، وزیراعلیٰ پنجاب نے 400 ارب روپے کی ای ٹینڈرنگ کی، محکمہ مواصلات نے ٹھیکیداروں کی اجارہ داری توڑ کر 70 ارب روپے بچت کی، وزیراعلی پنجاب نے صوبے بھر میں گورننس کو بہتر کیا ہے۔
