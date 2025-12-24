کوسٹ گارڈز کی بلوچستان بارڈر کارروائیاں، دو ماہ میں 123 غیرقانونی تارکین وطن گرفتار

تمام گرفتار افراد کو مزید تفتیش اور دیگر قانونی کاروائیوں کے لیے ایف آئی اے حکام کے حوالےکر دیا گیا ہے، ترجمان

آفتاب خان December 24, 2025
فوٹو: کوسٹ گارڈز
گوادر:

پاکستان کوسٹ گارڈزنےگزشتہ دو ماہ کے دوران بلوچستان بارڈر پر123 غیرقانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا۔

ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈزکے مطابق فرائض منصبی کی ادا ئیگی کرتے ہو ئے گزشتہ دو ماہ کے دوران بلوچستان کے بارڈر جیوانی کے علاقے سے 123 غیرقانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ یہ تمام افراد بغیر کسی قانونی دستاویزات اور راہداری کے غیرقانونی طریقے سے ایران سے پاکستان اور پاکستان سے ایران سفر کر رہےتھے۔

ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے بعد ان تمام افراد کو مزید تفتیش اور دیگر قانونی کاروائیوں کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) حکام کے حوالےکر دیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق کوسٹ گارڈز اس امر کا اعادہ کرتی ہے کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی کارروائیوں کا تسلسل جاری رکھا جائے گا تاکہ وطن عزیز کو انسانی اسمگلنگ جیسی لعنت سے نجات دلائی جاسکے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لایا جائےگا۔
