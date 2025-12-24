کراچی؛ رواں برس ٹریفک حادثات میں خواتین، بچوں سمیت 847 افراد جان کی بازی ہار گئے

کراچی میں 256 افراد ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے، چھیپا حکام

عامر فاروق December 24, 2025
facebook whatsup
پولیس ٹینکر کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا . فوٹو : فائل
کراچی:

 شہر میں رواں سال اب تک ٹریفک حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت مجموعی طور پر 847 افراد جان کی بازی ہار گئے۔

چھیپا حکام کے  مطابق کراچی میں 256 افراد ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے، ڈمپرز کی ٹکر سے 44، ٹریلر 99، واٹر ٹینکر 60، منی ٹرک 20 اور بسوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 33 ریکارڈ کی گئی۔

ریسکیو حکام نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں 663 مرد، 87 خواتین، 73 بچے اور 24 بچیاں شامل ہیں۔

چھیپا حکام کے مطابق رواں سال ٹریفک حادثات میں 12 ہزار 14 افراد زخمی ہوئے، زخمیوں میں 9413 مرد، 1877 خواتین، 555 بچے اور 169 بچیاں شامل ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

 Dec 24, 2025 06:34 PM |
آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

 Dec 24, 2025 05:14 PM |
مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

 Dec 24, 2025 05:19 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی سے بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کی خاتون کارندہ گرفتار

Express News

مری میں 6 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

’اساتذہ کے ذہنی ٹارچر‘ پر لاہور یونیورسٹی کے طالب علم نے تیسری منزل سے کود کر خودکشی کرلی

Express News

پی آئی اے کی نجکاری پر پی پی پی رہنما کا شدید ردعمل

Express News

پنجاب میں روزانہ 2 لاکھ لیٹر جعلی دودھ فروخت کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا

Express News

کالعدم ٹی ایل کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو