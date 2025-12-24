کراچی؛ رواں برس ٹریفک حادثات میں خواتین، بچوں سمیت 847 افراد جان کی بازی ہار گئے

کراچی:
شہر میں رواں سال اب تک ٹریفک حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت مجموعی طور پر 847 افراد جان کی بازی ہار گئے۔
چھیپا حکام کے مطابق کراچی میں 256 افراد ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے، ڈمپرز کی ٹکر سے 44، ٹریلر 99، واٹر ٹینکر 60، منی ٹرک 20 اور بسوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 33 ریکارڈ کی گئی۔
ریسکیو حکام نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں 663 مرد، 87 خواتین، 73 بچے اور 24 بچیاں شامل ہیں۔
چھیپا حکام کے مطابق رواں سال ٹریفک حادثات میں 12 ہزار 14 افراد زخمی ہوئے، زخمیوں میں 9413 مرد، 1877 خواتین، 555 بچے اور 169 بچیاں شامل ہیں۔